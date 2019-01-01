Луцькі футболісти завоювали Кубок України 40+
Сьогодні, 02:16
Футбольна команда з Луцька стала переможницею Кубку України 40+ памяті Юрія Войнова.
Про це йдеться на сторінці департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Так, команда Ветеран-Лучеськ перемогла всіх суперників у кубку України 40+ пам'яті Юрія Войнова (11х11).
У фіналі команда з міста Луцька у серії пенальті здолали Аркадію Аваль з Одеси 3:1(основний час рахунок 1:1).
Нагородження переможців проводили легенди українського футболу Анатолій Біба та Володимир Мунтян.
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Про це йдеться на сторінці департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Так, команда Ветеран-Лучеськ перемогла всіх суперників у кубку України 40+ пам'яті Юрія Войнова (11х11).
У фіналі команда з міста Луцька у серії пенальті здолали Аркадію Аваль з Одеси 3:1(основний час рахунок 1:1).
Нагородження переможців проводили легенди українського футболу Анатолій Біба та Володимир Мунтян.
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