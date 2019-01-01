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Луцькі футболісти завоювали Кубок України 40+

Луцькі футболісти завоювали Кубок України 40+
Футбольна команда з Луцька стала переможницею Кубку України 40+ памяті Юрія Войнова.

Про це йдеться на сторінці департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Так, команда Ветеран-Лучеськ перемогла всіх суперників у кубку України 40+ пам'яті Юрія Войнова (11х11).

У фіналі команда з міста Луцька у серії пенальті здолали Аркадію Аваль з Одеси 3:1(основний час рахунок 1:1).

Нагородження переможців проводили легенди українського футболу Анатолій Біба та Володимир Мунтян.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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