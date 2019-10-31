У Ковелі шукають кандидатів, які хочуть бути присяжними у суді





Про це повідомляє



Підстава: Подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області від 31.10.2019 № 1880/01-21.



Необхідна кількість присяжних - 60 осіб.



Якщо ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Ковельського міськрайонного суду Волинської області, та виявили бажання бути присяжним, просять подавати до 22 листопада 2019 року до Ковельської міської ради Волинської області за адресою: вул. Незалежності, 73, м. Ковель, кабінет № 101 такі документи:



1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Ковельського міськрайонного суду Волинської області (див. Зразок).



2. Ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки з фотографіями, сторінки з даними про те, ким і коли видано паспорт, та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування:



3. Копія ідентифікаційного коду.



4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.



5. Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.



6. Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року.



7. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.



8. Згода на обробку персональних даних.



Довідкова інформація:



Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.



Справи, до розгляду яких залучаються присяжні



1. Цивільні справи



Відповідно до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає в порядку окремого провадження у складі одного судді і двох присяжних справи про:



- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;



- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;



- усиновлення;



- надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;



- примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.



2. Кримінальні справи



Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.



Хто може стати присяжним?



Відповідно до ч. 1 ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.



Хто не може бути присяжним?



Відповідно до ч. 2 ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не включаються до списків присяжних громадяни:



1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;



2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;



3) які мають незняту чи непогашену судимість;



4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;



5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;



6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;



7) особи, які не володіють державною мовою.



Гарантії прав присяжних



Відповідно до ст. 68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.



За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.



На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.



Присяжні є суб’єктами декларування



Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.



У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із закінченням 02 лютого 2020 терміну дії списку присяжних Ковельського міськрайонного суду, міська рада оголошує пошук кандидатів в присяжні для формування нового списку.Про це повідомляє Ковельpost Подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області від 31.10.2019 № 1880/01-21.Необхідна кількість присяжних -Якщо ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Ковельського міськрайонного суду Волинської області, та виявили бажання бути присяжним, просять подавати до 22 листопада 2019 року до Ковельської міської ради Волинської області за адресою: вул. Незалежності, 73, м. Ковель, кабінет № 101 такі документи:1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Ковельського міськрайонного суду Волинської області (див. Зразок).2. Ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки з фотографіями, сторінки з даними про те, ким і коли видано паспорт, та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування:3. Копія ідентифікаційного коду.4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.5. Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.6. Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року.7. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.8. Згода на обробку персональних даних.Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.Відповідно до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає в порядку окремого провадження у складі одного судді і двох присяжних справи про:- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;- усиновлення;- надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;- примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.Відповідно до ч. 1 ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.Відповідно до ч. 2 ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не включаються до списків присяжних громадяни:1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;3) які мають незняту чи непогашену судимість;4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;7) особи, які не володіють державною мовою.Відповідно до ст. 68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію