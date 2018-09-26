«Хто замовив Катю Гандзюк?»: луцькі активісти звертаються до Зеленського





Саме цього дня, рік тому, пішла з життя відома активістка та радниця мера міста Херсона Катерина Гандзюк.



Нагадаємо, 31 липня у Херсоні



«Вона пережила 96 днів пекельного болю, операцій і постійного приниження з боку правоохоронців, які з першого ж дня займалися порятунком вбивць», – розпочали акцію активісти у Луцьку.



Поліція досі розслідує напад на Катерину Гандзюк, який трапився 31 серпня 2018 року у Херсоні, як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Сергія Торбіна, Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова.



Луцькі ативісти прийшли на головну площу міста з тематичними плакатами, лампадками і свічками, аби запитати: «Хто замовив Катю Гандзюк?», адже виконавці сидять, а усім відомі замовники і досі на волі.



«За цей рік покарано лише 5 виконавців, яким не вдалось втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Вони отримали мізерні строки. Замовники і організатори відомі, але досі на свободі. Вони дозволяють собі ігнорувати суди, пресу, громадськість. Покарані лише ті, хто погодився на вбивство за якісь 500 доларів», – каже депутат Луцької міської ради та керівник «Народного контролю» Павло Данильчук.







Замовником, згідно з вироком, є херсонський політик, причетний до незаконної торгівлі лісом під прикриттям підпалів, діяльність якого викривала Гандзюк. Посередник – помічник депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького.



«Її вбили через її позицію, громадську діяльність, боротьбу з криміналітетом. Що ми маємо на сьогодні? Сидять лише виконавці, але ж хто вони і чи були б вони відомі взагалі, якби не інші активісти та друзі Каті, що дотиснули цю мєнтовську систему? Замовники, які сьогодні відомі і очолюють цю політичну вертикаль – не покарані», – Павло Данильчук каже, що сьогодні вони звертаються до нової влади, до Зеленського, який неодноразово під час дебатів та відеозвернень згадував ім’я Катерини Гандзюк.



«Він говорив тоді до президента Петра Порошенка і казав: «Ось, це ваші люди вчинили цей злочин, ви їх покриваєте» вже пів року, як новий президент – Зеленський. Ми не бачимо ніяких дій і конкретних заяв», – каже Павло Данильчук.



Традиційно акція закінчилася масовим питанням «Хто замовив Катерину Гандзюк?» та виконанням Гімну України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок ввечері, 4 листопада, на Театральному майдані у Луцьку зібралися десятки активістів, які долучилися до всеукраїнської акції «Рік без Каті» , що відбувається у сорока містах країни.Саме цього дня, рік тому, пішла з життя відома активістка та радниця мера міста ХерсонаНагадаємо, 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і боролася за життя 96 днів.«Вона пережила 96 днів пекельного болю, операцій і постійного приниження з боку правоохоронців, які з першого ж дня займалися порятунком вбивць», – розпочали акцію активісти у Луцьку.Поліція досі розслідує напад на Катерину Гандзюк, який трапився 31 серпня 2018 року у Херсоні, як замах на вбивство. 22 серпня голова відомстваповідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. П’ятеро із них уже зізнались у причетності до злочину й сидять за гратами . Йдеться протаЛуцькі ативісти прийшли на головну площу міста з тематичними плакатами, лампадками і свічками, аби запитати: «Хто замовив Катю Гандзюк?», адже виконавці сидять, а усім відомі замовники і досі на волі.«За цей рік покарано лише 5 виконавців, яким не вдалось втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Вони отримали мізерні строки. Замовники і організатори відомі, але досі на свободі. Вони дозволяють собі ігнорувати суди, пресу, громадськість. Покарані лише ті, хто погодився на вбивство за якісь 500 доларів», – каже депутат Луцької міської ради та керівник «Народного контролю»Замовником, згідно з вироком, є херсонський політик, причетний до незаконної торгівлі лісом під прикриттям підпалів, діяльність якого викривала Гандзюк. Посередник – помічник депутата Херсонської обласної ради Їхні імена у вироку не названі , оскільки матеріали розслідування стосовно їхніх дій виділені в окремі кримінальні провадження.«Її вбили через її позицію, громадську діяльність, боротьбу з криміналітетом. Що ми маємо на сьогодні? Сидять лише виконавці, але ж хто вони і чи були б вони відомі взагалі, якби не інші активісти та друзі Каті, що дотиснули цю мєнтовську систему? Замовники, які сьогодні відомі і очолюють цю політичну вертикаль – не покарані», – Павло Данильчук каже, що сьогодні вони звертаються до нової влади, до, який неодноразово під час дебатів та відеозвернень згадував ім’я Катерини Гандзюк.«Він говорив тоді до президентаі казав: «Ось, це ваші люди вчинили цей злочин, ви їх покриваєте» вже пів року, як новий президент – Зеленський. Ми не бачимо ніяких дій і конкретних заяв», – каже Павло Данильчук.Традиційно акція закінчилася масовим питанням «Хто замовив Катерину Гандзюк?» та виконанням Гімну України.

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