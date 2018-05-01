47-річний волинянин на смерть розбився на мотоциклі





Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада, близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.



Керуючи мотоциклом Viper 150, 47-річний житель Любомльського району, ймовірно, не впорався із керуванням та впав на проїжджу частину. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України.









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