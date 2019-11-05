На трасі під Одесою у трьох бізнесменів невідомі відібрали 12 мільйонів





На трасі Одеса-Київ підприємці зупинилися біля ресторану, щоб пообідати. У цей момент під’їхав синій мікроавтобус Mercedes, з якого вибігли троє чоловіків у камуфляжній формі та балаклавах. Вони розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, - пишуть



Один вистрілив з пістолета у повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима. Після чого забрали їх, порізали шини авто і зникли.



В Одеській області оголосил плани "Перехоплення" і "Сирена". На думку поліції, за постраждалими стежили з самої Полтави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє чоловіків з Полтави везли до Одеси пристойну суму грошей у розмірі 12 мільйонів гривень. Вони збиралися придбати там різні товари.На трасі Одеса-Київ підприємці зупинилися біля ресторану, щоб пообідати. У цей момент під’їхав синій мікроавтобус Mercedes, з якого вибігли троє чоловіків у камуфляжній формі та балаклавах. Вони розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, - пишуть Факти Один вистрілив з пістолета у повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима. Після чого забрали їх, порізали шини авто і зникли.В Одеській області оголосил плани "Перехоплення" і "Сирена". На думку поліції, за постраждалими стежили з самої Полтави.

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