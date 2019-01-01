«Логіки у ваших діях я не бачив і не бачу», – член виконкому про роботу луцьких муніципалів

У Луцьку на демонтаж незаконно розміщених конструкцій у 2020 році просять 2 мільйони гривень з бюджету міста.Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. директора департаменту муніципальної вартирозповів, що у місті з жовтня 2015 року розпочали демонтаж незаконних споруд. Тоді їх було декілька тисяч, понад 2200 об’єктів уже знесли, у тому числі й силами власників. Зокрема, у 2019 році демонтували 22 металеві гаражі, 134 огорожі, 40 обмежувачів руху тощо.«Вони розміщувалися на зелених зонах, дитячих майданчиках, тротуарах», - відзначив він.За словами Романа Кулика, на сьогодні існує суспільний запит на демонтаж незаконних споруд і до муніципалів часто звертаються з цим проханням. Відтак, демонтаж продовжать і в 2020 році. На це з бюджету міста спрямують 2 мільйони гривень.«Логіки у ваших діях я не бачив і не бачу. Якщо ми коротко повернемося до цифр. Біля 2000 демонтованих об’єктів – металеві конструкції. Вартість металобрухту на сьогодні – по 7 тисяч готівкою. У середньому вага гаража – 3,5 тонни, тому виходить 40-45 мільйонів від здачі. Хоча б десята частина цих коштів потрапила в міський бюджет?», - обурився член виконкомуРоман Кулик повідомив, що не всі конструкції здають на металобрухт, адже за зверненням власників їх повертають.Також Ігор Алєксєєв каже, що департамент муніципальної варти дискредитує роботу мерії і не виправдовує очікувань.«Прямо зараз під дверима департаменту розміщені 5 автомобілів, а ви ходите інші автомобілі штрафуєте. Там проїжджає багато людей, які бачать, що у метрі від дверей департаменту стоять автівки», - відзначив Алєксєєв. Натомість, зі слів члена виконкому, із 49 осіб, що зазначені у штатному розписі, – 19 людей займаються керівництвом.У підсумку, проект Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій в територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік не підтримали.