«Логіки у ваших діях я не бачив і не бачу», – член виконкому про роботу луцьких муніципалів
Сьогодні, 10:02
У Луцьку на демонтаж незаконно розміщених конструкцій у 2020 році просять 2 мільйони гривень з бюджету міста.
Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що у місті з жовтня 2015 року розпочали демонтаж незаконних споруд. Тоді їх було декілька тисяч, понад 2200 об’єктів уже знесли, у тому числі й силами власників. Зокрема, у 2019 році демонтували 22 металеві гаражі, 134 огорожі, 40 обмежувачів руху тощо.
«Вони розміщувалися на зелених зонах, дитячих майданчиках, тротуарах», - відзначив він.
За словами Романа Кулика, на сьогодні існує суспільний запит на демонтаж незаконних споруд і до муніципалів часто звертаються з цим проханням. Відтак, демонтаж продовжать і в 2020 році. На це з бюджету міста спрямують 2 мільйони гривень.
«Логіки у ваших діях я не бачив і не бачу. Якщо ми коротко повернемося до цифр. Біля 2000 демонтованих об’єктів – металеві конструкції. Вартість металобрухту на сьогодні – по 7 тисяч готівкою. У середньому вага гаража – 3,5 тонни, тому виходить 40-45 мільйонів від здачі. Хоча б десята частина цих коштів потрапила в міський бюджет?», - обурився член виконкому Ігор Алєксєєв.
Роман Кулик повідомив, що не всі конструкції здають на металобрухт, адже за зверненням власників їх повертають.
Також Ігор Алєксєєв каже, що департамент муніципальної варти дискредитує роботу мерії і не виправдовує очікувань.
«Прямо зараз під дверима департаменту розміщені 5 автомобілів, а ви ходите інші автомобілі штрафуєте. Там проїжджає багато людей, які бачать, що у метрі від дверей департаменту стоять автівки», - відзначив Алєксєєв. Натомість, зі слів члена виконкому, із 49 осіб, що зазначені у штатному розписі, – 19 людей займаються керівництвом.
У підсумку, проект Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій в територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік не підтримали.
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Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що у місті з жовтня 2015 року розпочали демонтаж незаконних споруд. Тоді їх було декілька тисяч, понад 2200 об’єктів уже знесли, у тому числі й силами власників. Зокрема, у 2019 році демонтували 22 металеві гаражі, 134 огорожі, 40 обмежувачів руху тощо.
«Вони розміщувалися на зелених зонах, дитячих майданчиках, тротуарах», - відзначив він.
За словами Романа Кулика, на сьогодні існує суспільний запит на демонтаж незаконних споруд і до муніципалів часто звертаються з цим проханням. Відтак, демонтаж продовжать і в 2020 році. На це з бюджету міста спрямують 2 мільйони гривень.
«Логіки у ваших діях я не бачив і не бачу. Якщо ми коротко повернемося до цифр. Біля 2000 демонтованих об’єктів – металеві конструкції. Вартість металобрухту на сьогодні – по 7 тисяч готівкою. У середньому вага гаража – 3,5 тонни, тому виходить 40-45 мільйонів від здачі. Хоча б десята частина цих коштів потрапила в міський бюджет?», - обурився член виконкому Ігор Алєксєєв.
Роман Кулик повідомив, що не всі конструкції здають на металобрухт, адже за зверненням власників їх повертають.
Також Ігор Алєксєєв каже, що департамент муніципальної варти дискредитує роботу мерії і не виправдовує очікувань.
«Прямо зараз під дверима департаменту розміщені 5 автомобілів, а ви ходите інші автомобілі штрафуєте. Там проїжджає багато людей, які бачать, що у метрі від дверей департаменту стоять автівки», - відзначив Алєксєєв. Натомість, зі слів члена виконкому, із 49 осіб, що зазначені у штатному розписі, – 19 людей займаються керівництвом.
У підсумку, проект Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій в територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік не підтримали.
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Коментарі 2
На моє зауваження про порушення ПДР автомобілем муніципаів. яке стояло в них під дверима офісу, НА ТРОТУАРІ. Мені ці розумники сказали, щоб я краще вчив ПДР))
З Ігорем згідний повністю.
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