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У Луцькому зоопарку у вольєр до левів відвідувачі кинули кошеня

У Луцькому зоопарку у вольєр до левів відвідувачі кинули кошеня
Розповіли про кричущі випадки, пов'язані із відвідувачами Луцького зоопарку. Один з них про те, що невідомі кинули у вольєр з левами кота.

Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.

"Страшно сказати - але хтось із відвідувачів раннього недільного ранку перекинув на майданчик для вигулу хижаків кошеня, яке теж мешкало на території зоопарку. Через височенну склянну огорожу. До левів, які власне були на прогулянці. На щастя, співробітникам зоопарку, які примчали на крики маляти, вдалося заманити хижаків назад у вольє, а маля - врятувати (хоча воно і травмувалося при падінні). Такі гості - точно люди????", - йдеться у повідомлені.

Працівники ж зоопарку дуже оборюються такими діями людей і закликають відвідувачів шанобливо ставитись до тварин.

Нагадаємо, що нещодавно викрали з території Луцького зоопарку зеленокрилих ара. На жаль, один із птахів помер на руках у директорки підприємства Людмили Денисенко через хвилин 20 після повернення пернатого до зоопарку.

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Теги: Луцький зоопарк, вольєр
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Коментарі 3
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А де камери?
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Дуже потрібні камери!
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Придурків в Луцьку стає все більше .
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