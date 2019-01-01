У Луцькому зоопарку у вольєр до левів відвідувачі кинули кошеня





Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.



"Страшно сказати - але хтось із відвідувачів раннього недільного ранку перекинув на майданчик для вигулу хижаків кошеня, яке теж мешкало на території зоопарку. Через височенну склянну огорожу. До левів, які власне були на прогулянці. На щастя, співробітникам зоопарку, які примчали на крики маляти, вдалося заманити хижаків назад у вольє, а маля - врятувати (хоча воно і травмувалося при падінні). Такі гості - точно люди????", - йдеться у повідомлені.



Працівники ж зоопарку дуже оборюються такими діями людей і закликають відвідувачів шанобливо ставитись до тварин.



Нагадаємо, що нещодавно



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