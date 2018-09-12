У місті на Волині трактор наїхав на ногу комунальнику





Останній, як повідомили



Водій, керуючи трактором з причіпом для збирання сміття, рухався вулицею Наливайка в напрямку вулиці Сагайдачного. Сміття збирав і закидував у причіп працівник того ж комунального підприємства, 47-річний мешканець міста.



Як зазначили у відділі, вантажник перебував у стані алкогольного сп’яніння, від чого втратив рівновагу і з власної необережності всадив ліву ногу під колесо причіпа.



Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забою лівої ноги. Після надання медичної допомоги чоловік самовільно залишив медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Наливайка водій трактора місцевого комунального підприємства наїхав на ногу вантажнику, який закидував у трактор сміття. Інцидент трапився 6-го листопада о 15:30.Останній, як повідомили БУГу у відділі поліції, перебував у стані алкогольного сп’яніння.Водій, керуючи трактором з причіпом для збирання сміття, рухався вулицею Наливайка в напрямку вулиці Сагайдачного. Сміття збирав і закидував у причіп працівник того ж комунального підприємства, 47-річний мешканець міста.Як зазначили у відділі, вантажник перебував у стані алкогольного сп’яніння, від чого втратив рівновагу і з власної необережності всадив ліву ногу під колесо причіпа.Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забою лівої ноги. Після надання медичної допомоги чоловік самовільно залишив медичний заклад.

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