У місті на Волині трактор наїхав на ногу комунальнику
Сьогодні, 12:05
У Володимирі-Волинському на вулиці Наливайка водій трактора місцевого комунального підприємства наїхав на ногу вантажнику, який закидував у трактор сміття. Інцидент трапився 6-го листопада о 15:30.
Останній, як повідомили БУГу у відділі поліції, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Водій, керуючи трактором з причіпом для збирання сміття, рухався вулицею Наливайка в напрямку вулиці Сагайдачного. Сміття збирав і закидував у причіп працівник того ж комунального підприємства, 47-річний мешканець міста.
Як зазначили у відділі, вантажник перебував у стані алкогольного сп’яніння, від чого втратив рівновагу і з власної необережності всадив ліву ногу під колесо причіпа.
Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забою лівої ноги. Після надання медичної допомоги чоловік самовільно залишив медичний заклад.
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Останній, як повідомили БУГу у відділі поліції, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Водій, керуючи трактором з причіпом для збирання сміття, рухався вулицею Наливайка в напрямку вулиці Сагайдачного. Сміття збирав і закидував у причіп працівник того ж комунального підприємства, 47-річний мешканець міста.
Як зазначили у відділі, вантажник перебував у стані алкогольного сп’яніння, від чого втратив рівновагу і з власної необережності всадив ліву ногу під колесо причіпа.
Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забою лівої ноги. Після надання медичної допомоги чоловік самовільно залишив медичний заклад.
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