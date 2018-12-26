Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші

До поліції Волині звернулося 13 людей із заявами про шахрайства.Зокрема, до Ковельського відділу поліції із заявами про шахрайства звернулося шестеро жителів області. Потерпілі повідомили, що під приводом працевлаштування на роботу за кордоном їх ошукали. Загалом сума завданих збитків становить майже 40 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Жителька Луцького району повідомила поліцію, що зловмисник шахрайським шляхом, використовуючи її документи, оформив на потерпілу кредит на суму 30 тис. грн. У Нововолинську під приводом отримання кредиту потерпілий перерахував зловмисникам 4 тис. грн. Лучанина шахраї ошукали на 14 тис. грн. під приводом продажу талонів дизпаливо.У Любешівському районі мешканець райцентру хотів придбати запчастини до автівки. Перерахував 35 тис. грн., а очікуваного товару так і не отримав. У цьому ж районі волинянин під приводом отримання в розіграші автомобіля втратив понад 26 тис. грн. Гроші чоловік перерахував на вказані зловмисниками рахунки.У Маневицькому районі місцевий мешканець мав намір придбати мобільний телефон через однин із сайтів у мережі інтернет. Хлопець перейшов за вказаним на сайті посиланням, внаслідок чого з карткового рахунку потерпілого було знято майже 4 тис. грн.До Луцького відділу поліції звернувся лучанин, та повідомив, невідомий чоловік, назвавшись працівником банку, під приводом блокування належної лучанину картки, зловмисник заволоділи понад 10 тис. грн.За усіма фактами шахрайств тривають досудові розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та не переводити і не віддавати кошти незнайомим особам, а у разі підозри на спробу скоєння шахрайства, одразу звертатися до поліції.У разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільнення родичів від кримінальної відповідальності, правоохоронці просять невідкладно телефонувати за номером служби «102» поліції.