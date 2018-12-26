вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші

Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші
До поліції Волині звернулося 13 людей із заявами про шахрайства.

Зокрема, до Ковельського відділу поліції із заявами про шахрайства звернулося шестеро жителів області. Потерпілі повідомили, що під приводом працевлаштування на роботу за кордоном їх ошукали. Загалом сума завданих збитків становить майже 40 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Жителька Луцького району повідомила поліцію, що зловмисник шахрайським шляхом, використовуючи її документи, оформив на потерпілу кредит на суму 30 тис. грн. У Нововолинську під приводом отримання кредиту потерпілий перерахував зловмисникам 4 тис. грн. Лучанина шахраї ошукали на 14 тис. грн. під приводом продажу талонів дизпаливо.

У Любешівському районі мешканець райцентру хотів придбати запчастини до автівки. Перерахував 35 тис. грн., а очікуваного товару так і не отримав. У цьому ж районі волинянин під приводом отримання в розіграші автомобіля втратив понад 26 тис. грн. Гроші чоловік перерахував на вказані зловмисниками рахунки.

У Маневицькому районі місцевий мешканець мав намір придбати мобільний телефон через однин із сайтів у мережі інтернет. Хлопець перейшов за вказаним на сайті посиланням, внаслідок чого з карткового рахунку потерпілого було знято майже 4 тис. грн.

До Луцького відділу поліції звернувся лучанин, та повідомив, невідомий чоловік, назвавшись працівником банку, під приводом блокування належної лучанину картки, зловмисник заволоділи понад 10 тис. грн.

За усіма фактами шахрайств тривають досудові розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та не переводити і не віддавати кошти незнайомим особам, а у разі підозри на спробу скоєння шахрайства, одразу звертатися до поліції.

У разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільнення родичів від кримінальної відповідальності, правоохоронці просять невідкладно телефонувати за номером служби «102» поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Людей ніяк не можна відівчити від нївності ,цим і користуються аферисти .Скільки пишуть ,говорять ,попереджують ,а лохи в чергу стають .
Відповісти
Людей ніяк не можна відівчити від нївності ,цим і користуються аферисти .Скільки пишуть ,говорять ,попереджують ,а лохи в чергу стають .
Відповісти
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала
Сьогодні, 15:38
Контроль пасажирів: у громадському транспорті Луцька встановлять камери спостереження
Сьогодні, 15:36
Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші
Сьогодні, 15:31
У Києві дівчина за пів години влаштувала дві аварії
Сьогодні, 15:12
Лучани можуть вплинути на розподіл бюджету через термінали самообслуговування ПриватБанку*
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень
11 липень, 12:48
Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші
08 квітень, 18:03
У лучанина інтернет-шахраї зняли з картки майже 30 тисяч У лучанина інтернет-шахраї зняли з картки майже 30 тисяч
26 грудень, 2018, 12:15
На Волині судитимуть шахраїв, які ошукали людей на понад мільйон гривень На Волині судитимуть шахраїв, які ошукали людей на понад мільйон гривень
02 липень, 2018, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, який у гуртожитку ображав та чіплявся до студентів, покарали громадськими роботами
Сьогодні, 16:16
 0
Волинянин, який двічі за рік сідав п'яний за кермо, заплатить 20 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала
Сьогодні, 15:38
 0
Контроль пасажирів: у громадському транспорті Луцька встановлять камери спостереження
Сьогодні, 15:36
 0
Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿