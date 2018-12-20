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На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала

На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала
Волинські поліцейські розшукали пенсіонерку, яка заблукала в лісі.

Жінку знайшли за понад чотири кілометри від рідного села Сереховичі Старовижівського району, - пише ГУНП у Волинській області.

Учора, 6 листопада, близько сьомої години ранку до поліції зателефонувала дочка зниклої, 54-річна жителька Ковеля. Жінка повідомила, що у вівторок, 5 листопада, її 78-річна матір пішла у ліс по гриби поблизу села Сереховичі та не повернулася.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, співробітник карного розшуку та кінологічного центру. Згодом правоохоронці за декілька годин відшукали пенсіонерку. Протиправних дій щодо неї не скоєно. На разі життю та здоров’ю волинянки нічого не загрожує.



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Теги: розшук, пенсіонерка, Волинь
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