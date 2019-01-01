У Луцьку завтра, 8 листопада, тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 18:44
У Луцьку 8 листопада через святкову ходу та театралізоване дійство «День св. Мартіна у Луцьку» на Театральному майдані, приурочене до Днів німецької культури, тимчасово обмежать рух транспорту.
Про це йдеться у розпорядженні від 7 листопада, підписаному першим заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом.
Зокрема, рух обмежать за таким маршрутом: вулиця Караїмська – майдан Братський міст – вулиця Лесі Українки – Театральний майдан з 18:00 до 19:00 години.
Охорону громадського порядку під час проведення заходу забезпечить департамент муніципальної варти та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області.
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Про це йдеться у розпорядженні від 7 листопада, підписаному першим заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом.
Зокрема, рух обмежать за таким маршрутом: вулиця Караїмська – майдан Братський міст – вулиця Лесі Українки – Театральний майдан з 18:00 до 19:00 години.
Охорону громадського порядку під час проведення заходу забезпечить департамент муніципальної варти та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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