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У Луцьку завтра, 8 листопада, тимчасово обмежать рух транспорту

У Луцьку завтра, 8 листопада, тимчасово обмежать рух транспорту
У Луцьку 8 листопада через святкову ходу та театралізоване дійство «День св. Мартіна у Луцьку» на Театральному майдані, приурочене до Днів німецької культури, тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це йдеться у розпорядженні від 7 листопада, підписаному першим заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом.

Зокрема, рух обмежать за таким маршрутом: вулиця Караїмська – майдан Братський міст – вулиця Лесі Українки – Театральний майдан з 18:00 до 19:00 години.

Охорону громадського порядку під час проведення заходу забезпечить департамент муніципальної варти та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області.



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Теги: Дні німецької культури, обмежать рух транспорту, Луцьк
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