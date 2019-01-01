У Луцьку завтра, 8 листопада, тимчасово обмежать рух транспорту





Про це йдеться у Григорієм Недопадом.



Зокрема, рух обмежать за таким маршрутом: вулиця Караїмська – майдан Братський міст – вулиця Лесі Українки – Театральний майдан з 18:00 до 19:00 години.



Охорону громадського порядку під час проведення заходу забезпечить департамент муніципальної варти та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 8 листопада через святкову ходу та театралізоване дійство «День св. Мартіна у Луцьку» на Театральному майдані, приурочене до Днів німецької культури, тимчасово обмежать рух транспорту.Про це йдеться у розпорядженні від 7 листопада , підписаному першим заступником Луцького міського головиЗокрема, рух обмежать за таким маршрутом: вулиця Караїмська – майдан Братський міст – вулиця Лесі Українки – Театральний майдан з 18:00 до 19:00 години.Охорону громадського порядку під час проведення заходу забезпечить департамент муніципальної варти та Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області.

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