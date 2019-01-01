У Луцьку розшукують 21-річну дівчину. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку розшукують 21-річну місцеву жительку Ірину Ружицьку, яка 7 листопада пішла з дому і досі не повернулася.
Повідомлення про розшук дівчини опублікувала у Facebook її мама Світла Сіліч.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost мама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.
Світлана Сіліч звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію. До пошуків долучилися місцеві кінологи.
«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.
Жінка була одягнена: в яскраву куртку рожевого кольору із білими та синіми вставками, джинси та рожеві кросівки.
Прикмети: худорлява, ріст близько 180 см, волосся – темно-русе.
Світлана Сіліч також з’ясувала, що саме напередодні зникнення її донька спілкувалася з чоловіком (імені не називаємо з етичних міркувань) через соціальну мережу «Вконтакте». На особистому профілі – жодних світлин та особистої інформації. Правоохоронці чоловіка розшукують.
Усі, хто бачив Ірину або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування, просять повідомити за телефоном – 096 1216333 або 102.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 15:30 8 листопада дівчину вже знайшли правоорхоронці. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Повідомлення про розшук дівчини опублікувала у Facebook її мама Світла Сіліч.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost мама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.
Світлана Сіліч звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію. До пошуків долучилися місцеві кінологи.
«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.
Жінка була одягнена: в яскраву куртку рожевого кольору із білими та синіми вставками, джинси та рожеві кросівки.
Прикмети: худорлява, ріст близько 180 см, волосся – темно-русе.
Світлана Сіліч також з’ясувала, що саме напередодні зникнення її донька спілкувалася з чоловіком (імені не називаємо з етичних міркувань) через соціальну мережу «Вконтакте». На особистому профілі – жодних світлин та особистої інформації. Правоохоронці чоловіка розшукують.
Усі, хто бачив Ірину або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування, просять повідомити за телефоном – 096 1216333 або 102.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 15:30 8 листопада дівчину вже знайшли правоорхоронці. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
судячи по її голові яйцеподібної форми це якась інопланетянка і напевно полетіла додому на свою рідну планету!
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