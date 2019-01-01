У місті на Волині відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО





Відкриття відбулося сьогодні, 8 листопада, -



Зауважують, повністю відремонтували кабінети лікарів, коридор, маніпуляційний кабінет, палати денного стаціонару. Кабінети обладнані всім необхідним згідно табеля оснащення, також закупили нові сучасні меблі.



"Щиро дякуємо усім за дружню командну роботу. Ми працюємо над покращенням умов перебування наших пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

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