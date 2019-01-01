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У місті на Волині відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО

У місті на Волині відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
В Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні відкрили частину амбулаторії ЗПСМ №1 (1 поверх) після капітального ремонту, що знаходиться на вулиці Театральній, 16.

Відкриття відбулося сьогодні, 8 листопада, - повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

Зауважують, повністю відремонтували кабінети лікарів, коридор, маніпуляційний кабінет, палати денного стаціонару. Кабінети обладнані всім необхідним згідно табеля оснащення, також закупили нові сучасні меблі.

"Щиро дякуємо усім за дружню командну роботу. Ми працюємо над покращенням умов перебування наших пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: амбулаторія, Ковельське МТМО
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