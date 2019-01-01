У Луцьку вантажівка врізалась у паркан





Про це ІА



Інцидент трапився 9 листопада у післяобідню пору.



За даними очевидців, вантажівка в'їхала паркан приватного будинку на Вишкові. Renault протаранило огорожу і заїхало у двір будинку.



На місці пригоди працює поліція.



Деталі – згодом.

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