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У Луцьку вантажівка врізалась у паркан

У Луцьку вантажівка врізалась у паркан
У Луцьку вантажівка врізалась у паркан, що біля житлового будинку.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився 9 листопада у післяобідню пору.

За даними очевидців, вантажівка в'їхала паркан приватного будинку на Вишкові. Renault протаранило огорожу і заїхало у двір будинку.

На місці пригоди працює поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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