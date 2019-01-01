У Луцьку вантажівка врізалась у паркан
Сьогодні, 16:33
У Луцьку вантажівка врізалась у паркан, що біля житлового будинку.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився 9 листопада у післяобідню пору.
За даними очевидців, вантажівка в'їхала паркан приватного будинку на Вишкові. Renault протаранило огорожу і заїхало у двір будинку.
На місці пригоди працює поліція.
Деталі – згодом.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився 9 листопада у післяобідню пору.
За даними очевидців, вантажівка в'їхала паркан приватного будинку на Вишкові. Renault протаранило огорожу і заїхало у двір будинку.
На місці пригоди працює поліція.
Деталі – згодом.
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