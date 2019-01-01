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У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО

У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
В обласному центрі пройшла низка пам’ятних заходів із вшанування загиблих на Сході України бійців.

Заходи розпочалися із панахиди, яку відслужили у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Люди прийшли сюди, щоб разом помолитися за душі побратимів, рідних та знайомих, які загинули, захищаючи рідну землю, пишуть "Волинські новини".

Після цього у драмтеатрі відбувся вечір-реквієм пам’яті волинян, які загинули у неоголошеній війні «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх».

За тим, ветерани, родичі загиблих, представники обласної та міської влади, небайдужі громадяни зібралися на Театральному майдані. Вони поклали квіти до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».

Пам’ятні заходи продовжилися на міському кладовищі у селі Гаразджа. Там, на Алеї почесних поховань, ще раз помолилися за душі Героїв, які ціною власного життя зупинили російську навалу.

У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО

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Теги: вшанування, Луцьк
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