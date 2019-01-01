У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО





Заходи розпочалися із панахиди, яку відслужили у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Люди прийшли сюди, щоб разом помолитися за душі побратимів, рідних та знайомих, які загинули, захищаючи рідну землю, пишуть "



Після цього у драмтеатрі відбувся вечір-реквієм пам’яті волинян, які загинули у неоголошеній війні «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх».



За тим, ветерани, родичі загиблих, представники обласної та міської влади, небайдужі громадяни зібралися на Театральному майдані. Вони поклали квіти до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».



Пам’ятні заходи продовжилися на міському кладовищі у селі Гаразджа. Там, на Алеї почесних поховань, ще раз помолилися за душі Героїв, які ціною власного життя зупинили російську навалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі пройшла низка пам’ятних заходів із вшанування загиблих на Сході України бійців.Заходи розпочалися із панахиди, яку відслужили у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Люди прийшли сюди, щоб разом помолитися за душі побратимів, рідних та знайомих, які загинули, захищаючи рідну землю, пишуть " Волинські новини ".Після цього у драмтеатрі відбувся вечір-реквієм пам’яті волинян, які загинули у неоголошеній війні «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх».За тим, ветерани, родичі загиблих, представники обласної та міської влади, небайдужі громадяни зібралися на Театральному майдані. Вони поклали квіти до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».Пам’ятні заходи продовжилися на міському кладовищі у селі Гаразджа. Там, на Алеї почесних поховань, ще раз помолилися за душі Героїв, які ціною власного життя зупинили російську навалу.

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