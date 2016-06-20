В Ірані знайшли велике родовище нафти





Про це в неділю оголосив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє



"Управління розвідки Національної нафтової компанії Ірану виявила велике родовище нафти із запасами більше ніж 5 млрд барелів нафти", - заявив Рухані.



Новий джерело може стати другим за величиною в Ірані після родовища, що містить 65 млрд барелів в Ахвазі. Іранський лідер зазначив, що така знахідка може збільшити запаси країни на третину.



Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році іракська влада підняла рівень видобутку нафти до 3,75 млн барелів на добу з метою захистити свій рівень нафтовидобутку в ціновій боротьбі країн OPEC з американськими сланцями.



Тим часом у січні-жовтні 2019 року транзит нафти через Україну скоротився на 4,3% до 10,637 млн. тонн порівняно з січнем-жовтнем 2018 року. Також "Укртранснафта" заявила, що в український нафтопровід "Дружба" надходить якісна нафта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У той час як з 2018 року через санкції США проти Ірану ціна на нафту почала зростати, на півдні країни виявили нове нафтове родовище, запаси якого оцінюються в 50 млрд барелів.Про це в неділю оголосив президент Ірану, повідомляє Українська правда посилаючись на FARS."Управління розвідки Національної нафтової компанії Ірану виявила велике родовище нафти із запасами більше ніж 5 млрд барелів нафти", - заявив Рухані.Новий джерело може стати другим за величиною в Ірані після родовища, що містить 65 млрд барелів в Ахвазі. Іранський лідер зазначив, що така знахідка може збільшити запаси країни на третину.Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році іракська влада підняла рівень видобутку нафти до 3,75 млн барелів на добу з метою захистити свій рівень нафтовидобутку в ціновій боротьбі країн OPEC з американськими сланцями.Тим часом у січні-жовтні 2019 року транзит нафти через Україну скоротився на 4,3% до 10,637 млн. тонн порівняно з січнем-жовтнем 2018 року. Також "Укртранснафта" заявила, що в український нафтопровід "Дружба" надходить якісна нафта.

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