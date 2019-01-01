На Волині перевірили агропродовольчі ринки

Спеціалісти Держпродспоживслужби області перевірили агропродовольчі ринки на на дотримання ними вимог законодавства про харчові продукти.Про це інформує Держпродспоживслужба області.Повідомляють, що знайшли певні порушення та видали приписи з вимогами щодо їх усунення.Запевняють, що значна кількість господарюючих суб’єктів з відповідальністю віднеслась до усунення зазначених порушень.Так, у місті Володимирі-Волинському встановили нове холодильне обладнання, провели поточний ремонт. У містах Ківерці та Ковель приміщення агропродовольчих ринків обладнали новими рукомийниками та стелажами. Такі ж заходи проведені в містах Любомль, Рожище та Нововолинськ.