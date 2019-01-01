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На Волині перевірили агропродовольчі ринки

На Волині перевірили агропродовольчі ринки
Спеціалісти Держпродспоживслужби області перевірили агропродовольчі ринки на на дотримання ними вимог законодавства про харчові продукти.

Про це інформує Держпродспоживслужба області.

Повідомляють, що знайшли певні порушення та видали приписи з вимогами щодо їх усунення.

Запевняють, що значна кількість господарюючих суб’єктів з відповідальністю віднеслась до усунення зазначених порушень.

Так, у місті Володимирі-Волинському встановили нове холодильне обладнання, провели поточний ремонт. У містах Ківерці та Ковель приміщення агропродовольчих ринків обладнали новими рукомийниками та стелажами. Такі ж заходи проведені в містах Любомль, Рожище та Нововолинськ.

На Волині перевірили агропродовольчі ринки
На Волині перевірили агропродовольчі ринки
На Волині перевірили агропродовольчі ринки
На Волині перевірили агропродовольчі ринки
На Волині перевірили агропродовольчі ринки
На Волині перевірили агропродовольчі ринки
На Волині перевірили агропродовольчі ринки

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Теги: ринки, перевірки, Держпродспоживслужба, Волинь
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