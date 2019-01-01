На Волині перевірили агропродовольчі ринки
Сьогодні, 10:10
Спеціалісти Держпродспоживслужби області перевірили агропродовольчі ринки на на дотримання ними вимог законодавства про харчові продукти.
Про це інформує Держпродспоживслужба області.
Повідомляють, що знайшли певні порушення та видали приписи з вимогами щодо їх усунення.
Запевняють, що значна кількість господарюючих суб’єктів з відповідальністю віднеслась до усунення зазначених порушень.
Так, у місті Володимирі-Волинському встановили нове холодильне обладнання, провели поточний ремонт. У містах Ківерці та Ковель приміщення агропродовольчих ринків обладнали новими рукомийниками та стелажами. Такі ж заходи проведені в містах Любомль, Рожище та Нововолинськ.
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Про це інформує Держпродспоживслужба області.
Повідомляють, що знайшли певні порушення та видали приписи з вимогами щодо їх усунення.
Запевняють, що значна кількість господарюючих суб’єктів з відповідальністю віднеслась до усунення зазначених порушень.
Так, у місті Володимирі-Волинському встановили нове холодильне обладнання, провели поточний ремонт. У містах Ківерці та Ковель приміщення агропродовольчих ринків обладнали новими рукомийниками та стелажами. Такі ж заходи проведені в містах Любомль, Рожище та Нововолинськ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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