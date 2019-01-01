вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Права купіл, єздіть нє купіл»: Пустовіт просить жорстко карати водіїв-порушників

«Права купіл, єздіть нє купіл»: Пустовіт просить жорстко карати водіїв-порушників
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт попросив розібратися з ситуацією, що склалася на дорогах міста.

Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Пустовіт зауважив, що в місті водії часто не дотримуються ПДР на переходах.

«У нас збивають людей на пішохідних переходах, але в нас оголошена війна пішоходам деякими водіями. Як то кажуть, «права купіл, єздіть нє купіл», - обурився він. Пустовіт нагадав про жахливу аварію на Володимирській, унаслідок якої померла дитина, відзначивши, що не може підібрати слова для характеристики цієї ситуації, адже це – неприпустимо.

Відтак, Григорій Пустовіт попросив начальника патрульної поліції Волині Андрія Крутня взяти ситуацію під свій контроль та жорстко карати порушників.

«Поставити на кожному переході одного працівника – не вихід. Кількість реагувань на порушення ПДР у нас – чи не найбільша в Україні. Ми просили посприяти в розміщенні агітаційної продукції. Наїзд на пішохода і перевищення швидкості – найпоширеніші причини аварій. Питання наїзду на пішоходів стосується не лише водіїв, а й пішоходів. Три останні аварії свідчать про те, що пішоходи переходили дорогу в неналежних місцях», - наголосив Крутень.

За його словами, на сьогодні розробляють відповідні законодавчі ініціативи задля посилення покарання водіїв-порушників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порушники, автоандони, Луцьк, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Типова позиція "советського"керовніка.На більше не здатен,бо просто не здатен.Прикро ,що в Луцьку такі "управлінці".
Відповісти
Блабла блабла всі порушник і негодяї з себе хай почне дасть приклад іншим делок комуніст
Відповісти
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:05
«Права купіл, єздіть нє купіл»: Пустовіт просить жорстко карати водіїв-порушників
Сьогодні, 09:02
Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками
Сьогодні, 08:57
У Луцьку мешканці декількох будинків досі сидять без тепла
Сьогодні, 08:47
Схожі новини
У Луцьку «автоандони» познімали номери з машин, щоб не платити штрафи У Луцьку «автоандони» познімали номери з машин, щоб не платити штрафи
09 листопад, 10:51
У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО
28 липень, 10:50
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
03 липень, 13:20
За місяць луцькі муніципали впіймали 1500 «автоандонів» За місяць луцькі муніципали впіймали 1500 «автоандонів»
07 червень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля
Сьогодні, 10:03
 0
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 12 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:33
 0
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿