«Права купіл, єздіть нє купіл»: Пустовіт просить жорстко карати водіїв-порушників
Сьогодні, 09:02
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт попросив розібратися з ситуацією, що склалася на дорогах міста.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Пустовіт зауважив, що в місті водії часто не дотримуються ПДР на переходах.
«У нас збивають людей на пішохідних переходах, але в нас оголошена війна пішоходам деякими водіями. Як то кажуть, «права купіл, єздіть нє купіл», - обурився він. Пустовіт нагадав про жахливу аварію на Володимирській, унаслідок якої померла дитина, відзначивши, що не може підібрати слова для характеристики цієї ситуації, адже це – неприпустимо.
Відтак, Григорій Пустовіт попросив начальника патрульної поліції Волині Андрія Крутня взяти ситуацію під свій контроль та жорстко карати порушників.
«Поставити на кожному переході одного працівника – не вихід. Кількість реагувань на порушення ПДР у нас – чи не найбільша в Україні. Ми просили посприяти в розміщенні агітаційної продукції. Наїзд на пішохода і перевищення швидкості – найпоширеніші причини аварій. Питання наїзду на пішоходів стосується не лише водіїв, а й пішоходів. Три останні аварії свідчать про те, що пішоходи переходили дорогу в неналежних місцях», - наголосив Крутень.
За його словами, на сьогодні розробляють відповідні законодавчі ініціативи задля посилення покарання водіїв-порушників.
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Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Пустовіт зауважив, що в місті водії часто не дотримуються ПДР на переходах.
«У нас збивають людей на пішохідних переходах, але в нас оголошена війна пішоходам деякими водіями. Як то кажуть, «права купіл, єздіть нє купіл», - обурився він. Пустовіт нагадав про жахливу аварію на Володимирській, унаслідок якої померла дитина, відзначивши, що не може підібрати слова для характеристики цієї ситуації, адже це – неприпустимо.
Відтак, Григорій Пустовіт попросив начальника патрульної поліції Волині Андрія Крутня взяти ситуацію під свій контроль та жорстко карати порушників.
«Поставити на кожному переході одного працівника – не вихід. Кількість реагувань на порушення ПДР у нас – чи не найбільша в Україні. Ми просили посприяти в розміщенні агітаційної продукції. Наїзд на пішохода і перевищення швидкості – найпоширеніші причини аварій. Питання наїзду на пішоходів стосується не лише водіїв, а й пішоходів. Три останні аварії свідчать про те, що пішоходи переходили дорогу в неналежних місцях», - наголосив Крутень.
За його словами, на сьогодні розробляють відповідні законодавчі ініціативи задля посилення покарання водіїв-порушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Типова позиція "советського"керовніка.На більше не здатен,бо просто не здатен.Прикро ,що в Луцьку такі "управлінці".
Блабла блабла всі порушник і негодяї з себе хай почне дасть приклад іншим делок комуніст
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