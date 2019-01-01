«Права купіл, єздіть нє купіл»: Пустовіт просить жорстко карати водіїв-порушників

В.о. мера Луцькапопросив розібратися з ситуацією, що склалася на дорогах міста.Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Пустовіт зауважив, що в місті водії часто не дотримуються ПДР на переходах.«У нас збивають людей на пішохідних переходах, але в нас оголошена війна пішоходам деякими водіями. Як то кажуть, «права купіл, єздіть нє купіл», - обурився він. Пустовіт нагадав про жахливу аварію на Володимирській, унаслідок якої померла дитина, відзначивши, що не може підібрати слова для характеристики цієї ситуації, адже це – неприпустимо.Відтак, Григорій Пустовіт попросив начальника патрульної поліції Волинівзяти ситуацію під свій контроль та жорстко карати порушників.«Поставити на кожному переході одного працівника – не вихід. Кількість реагувань на порушення ПДР у нас – чи не найбільша в Україні. Ми просили посприяти в розміщенні агітаційної продукції. Наїзд на пішохода і перевищення швидкості – найпоширеніші причини аварій. Питання наїзду на пішоходів стосується не лише водіїв, а й пішоходів. Три останні аварії свідчать про те, що пішоходи переходили дорогу в неналежних місцях», - наголосив Крутень.За його словами, на сьогодні розробляють відповідні законодавчі ініціативи задля посилення покарання водіїв-порушників.