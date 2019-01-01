Волинська ведуча - серед найкращих церемонімейстрів України
Сьогодні, 21:19
Волинянка Іванна Остапчук потрапила до сотні найкращих організаторів святкових подій в Україні.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.
Уродженка міста Ківерці працює ведучою волинського телебачення та організовує різноманітні церемонії: весілля, дні народження та інші знакові події у житті людей.
"Її талант і глибока духовність не залишилися поза увагою. У конкурсі ТОП 100 кращих церемонімейстерів, який відбувся у місті Києві, вона отримала нагороду з рук відомого церемонімейстера Ольги Стрельцової", - йдеться у повідомленні.
Для участі в конкурсі потрібно було підготувати відеоролик з ведення церемонії.
Нагородження відбулося в одному із київських ресторанів за участі відомих церемонімейстери України.
До слова, що сукню для Іванни Остапчук за добу пошила луцька дизайнерка Оксана Зінчук.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.
Уродженка міста Ківерці працює ведучою волинського телебачення та організовує різноманітні церемонії: весілля, дні народження та інші знакові події у житті людей.
"Її талант і глибока духовність не залишилися поза увагою. У конкурсі ТОП 100 кращих церемонімейстерів, який відбувся у місті Києві, вона отримала нагороду з рук відомого церемонімейстера Ольги Стрельцової", - йдеться у повідомленні.
Для участі в конкурсі потрібно було підготувати відеоролик з ведення церемонії.
Нагородження відбулося в одному із київських ресторанів за участі відомих церемонімейстери України.
До слова, що сукню для Іванни Остапчук за добу пошила луцька дизайнерка Оксана Зінчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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