Волинська ведуча - серед найкращих церемонімейстрів України

Волинянкапотрапила до сотні найкращих організаторів святкових подій в Україні.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.Уродженка міста Ківерці працює ведучою волинського телебачення та організовує різноманітні церемонії: весілля, дні народження та інші знакові події у житті людей."Її талант і глибока духовність не залишилися поза увагою. У конкурсі ТОП 100 кращих церемонімейстерів, який відбувся у місті Києві, вона отримала нагороду з рук відомого церемонімейстера Ольги Стрельцової", - йдеться у повідомленні.Для участі в конкурсі потрібно було підготувати відеоролик з ведення церемонії.Нагородження відбулося в одному із київських ресторанів за участі відомих церемонімейстери України.До слова, що сукню для Іванни Остапчук за добу пошила луцька дизайнерка