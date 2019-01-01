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Волинська ведуча - серед найкращих церемонімейстрів України

Волинська ведуча - серед найкращих церемонімейстрів України
Волинянка Іванна Остапчук потрапила до сотні найкращих організаторів святкових подій в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ківерцівської міської ради.

Уродженка міста Ківерці працює ведучою волинського телебачення та організовує різноманітні церемонії: весілля, дні народження та інші знакові події у житті людей.

"Її талант і глибока духовність не залишилися поза увагою. У конкурсі ТОП 100 кращих церемонімейстерів, який відбувся у місті Києві, вона отримала нагороду з рук відомого церемонімейстера Ольги Стрельцової", - йдеться у повідомленні.
Волинська ведуча - серед найкращих церемонімейстрів України

Для участі в конкурсі потрібно було підготувати відеоролик з ведення церемонії.

Нагородження відбулося в одному із київських ресторанів за участі відомих церемонімейстери України.
Волинська ведуча - серед найкращих церемонімейстрів України


До слова, що сукню для Іванни Остапчук за добу пошила луцька дизайнерка Оксана Зінчук.

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Теги: Волинь, Ківерці
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