Луцький баскетболіст - в ТОП-5 світового рейтингу

Лучанинпосів високе четверте місце у рейтингу кращих гравців баскетболу 3х3 у своїй віковій категорії.Про це йдеться на сторінці БК "Старий Луцьк", гравцем якого є Володимир.Зауважимо, що третім в категорії U-18 став партнер Володимира Шевчука по збірній. Цікаво, що Заєць став кращим з українців в усіх шести категоріях(по три в жінок та чоловіків)Відразу за Зайцем, на четвертому місці у рейтингу виявився центровий "Старого Луцька" Володимир Шевчук. Зовсім трохи не дотягнув до Топ-10, який опинився на 11 сходинці. До слова, тренером збірної України U-18 з баскетболу 3х3 є головний тренер БК «Старий Луцьк»«Дізнався про цю інформацію з інтернету. Стежу за новинами Федерації баскетболу України. Побачив інформацію про мого друга Іллю Зайця, який зайняв третє місце в рейтингу і заодно помітив, що я посів четверте місце. Це завжди приємно і мотивує іти далі, грати ще більше турнірів. Четверте місце в світовому рейтингу – доволі високий результат. Цей рейтинг складається за турнірами, які були проведені протягом декількох років. Я поїздив по дуже багатьох турнірах з баскетболу 3х3, побував в різних країнах світу. Взяв участь у чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, грав в Суперлізі 3х3, за «Промбудсферу» грав. В більшості турнірів ми перемагали і за ці турніри дають певну кількість очок. Ці очки сумуються і виходить загальний рейтинг», - сказав гравець луцької команди.