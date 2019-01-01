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У Луцьку чоловік поширював листівки з рекламою наркотиків. ФОТО

У Луцьку чоловік поширював листівки з рекламою наркотиків. ФОТО
Луцькі муніципали виявили чоловіка, який поширював листівки з рекламою продажу наркотиків.

Чоловік розміщував наклейки на зупинці громадського транспорту біля храму Всіх Святих землі Волинської, - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив особу, яка на зупинці громадського транспорту "Храм всіх Святих землі Волинської", по проспекті Соборності, розміщував наклейки з QR кодом та посиланням на телеграм групу.

Муніципали розпочали бесіду з чоловіком з метою затримати порушника, проте чоловік почав нервувати та тікати.

Як виявилося, з QR коду, розміщеного на оголошенні, можна перейти за посиланням без проблем придбати наркотичні засоби.

Чоловік був одягнений у камуфляжну форму. Особливі прикмети: рука або загіпсована, або ж відсутня її частина.

Про цей факт та особливі прикмети порушника повідомили в ГУНП Луцький відділ Поліції ГУНП у Волинській області.

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Теги: наркотики, муніципальна варта, Луцьк
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Коментарі 1
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Напевно Волинь пост в долі. Оскільки qrкод поширюють на головному фото
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