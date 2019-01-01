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Яке свято 13 листопада: чого не можна робити в цей день

Яке свято 13 листопада: чого не можна робити в цей день
13 листопада 2019 року вшановується пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж.

Никодим оберігав сім’ї від нещасть і різних бід, - пише 24 канал.

Також 13 листопада рибалки та мисливці, обов'язково відправлялися на промисел, щоб протягом наступного року їм сприяв успіх у справах.

Іменини 13 листопада святкують: Артем, Степан, Федір.

Народні прикмети на 13 листопада

– Гарна і сонячна погода – до сильного вітру.

– Горобці голосно цвірінькають – до тепла.

– Не чути гороб'ячого цвірінькання – незабаром сильно похолодає.

– Втрата ґудзика означає, що вас хтось наврочив.

– Те, що насниться цього дня – здійсниться через 9 днів.

Що можна робити 13 листопада

1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.

2. Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.

3. Вважається, що якщо з'їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими.

4. Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.

5. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, що чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.

Що не можна робити 13 листопада

1. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.



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Теги: 13 листопада, свято
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