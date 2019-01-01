Яке свято 13 листопада: чого не можна робити в цей день





Никодим оберігав сім’ї від нещасть і різних бід, - пише



Також 13 листопада рибалки та мисливці, обов'язково відправлялися на промисел, щоб протягом наступного року їм сприяв успіх у справах.



Іменини 13 листопада святкують: Артем, Степан, Федір.



Народні прикмети на 13 листопада



– Гарна і сонячна погода – до сильного вітру.



– Горобці голосно цвірінькають – до тепла.



– Не чути гороб'ячого цвірінькання – незабаром сильно похолодає.



– Втрата ґудзика означає, що вас хтось наврочив.



– Те, що насниться цього дня – здійсниться через 9 днів.



Що можна робити 13 листопада



1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.



2. Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.



3. Вважається, що якщо з'їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими.



4. Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.



5. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, що чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.



Що не можна робити 13 листопада



1. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 листопада 2019 року вшановується пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж.Никодим оберігав сім’ї від нещасть і різних бід, - пише 24 канал Також 13 листопада рибалки та мисливці, обов'язково відправлялися на промисел, щоб протягом наступного року їм сприяв успіх у справах.Іменини 13 листопада святкують: Артем, Степан, Федір.– Гарна і сонячна погода – до сильного вітру.– Горобці голосно цвірінькають – до тепла.– Не чути гороб'ячого цвірінькання – незабаром сильно похолодає.– Втрата ґудзика означає, що вас хтось наврочив.– Те, що насниться цього дня – здійсниться через 9 днів.1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.2. Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.3. Вважається, що якщо з'їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими.4. Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.5. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, що чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.Що не можна робити 13 листопада1. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.

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