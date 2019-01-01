вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юний співак з Волині виступить у Лондоні

Юний співак з Волині виступить у Лондоні
Максимко Ткачук з Турійська - неодноразовий переможець найпрестижніших співочих конкурсів. І невдовзі може здійснитися його велика мрія – виступ на сцені у Лондоні.

Змалку вихованням Максимка займається бабуся Лариса, - пише "Вісник".

Вона відчула його потяг до музики з пелюшок. Співала колискову – він слухав, звучала якась пісня по телевізору – і собі щось мугикав. Коли підріс, почав підспівувати мелодії, які лунали з екрану. А коли пішов до школи – став брати уроки вокалу у вчителів. І хоч як не було важко бабусі самій все тягнути, старалася, щоб онук продовжував навчання, навіть коли до педагога по кілька разів на тиждень їздив в інше місто.

Всі труднощі долають лиш удвох. Донедавна не мали власного куточка, тулилися по найманих хатах. А сьогодні хоч старенький, та придбали свій будиночок. Потрошки доводять його до ладу, сплачують кредити… І коли бабусі стає важко на душі (а нещодавно вона ще й втратила роботу), її піднімає над усіма труднощами онукова пісня.

Нещодавно хлопчик повернувся з міжнародного конкурсу «Поверни мені музику», що проходив в Одесі. Він зібрав на одній сцені 65 учасників. Максим виконував перед журі дві пісні: «Плакала калина» та «Джамайка». Із завмиранням серця він разом з бабусею Ларисою слухав імена переможців. Ось уже назвали лауреата третьої премії, другої, першої… Бабуся обійняла онука, бо відчувала, як тріпоче його серце. І коли назвали його ім’я як володаря гран-прі, щастю не було меж!

"Цей конкурс відкрив Максимкові ще одну можливість – поїхати у Великобританію. Адже йому вручили сертифікат на участь у міжнародному конкурсі в Лондоні, що проходитиме у столиці Англії у лютому. Вже готуємо усі необхідні документи", - розповідає пані Лариса.

Жінка не зізнається, що знову доведеться влазити у борги. Але зруйнувати дитячу мрію безгрошів’ю не дозволить. Зате ще і ще вона дякує ангелам-охоронцям Максимка – його педагогам: викладачу студії естрадного співу «Надія» Ірині Новожиловій з Ковеля та Ігорю Ящуку, вчителю музики турійської гімназії, де навчається хлопчик. Завдяки їм народжується справжній артист.

Зауважують, невдовзі Максимко поїде до німецького Барзенхаузена. Адже це місто та волинський Ковель – побратими. Діти з різдвяними концертами побувають у мерії, на головній ялинці, у будинках культури та різних соціальних закладах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Турійськ, співак, виступ у Британії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли і де прощатимуться із волинянином-атовцем
Сьогодні, 14:38
Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики
Сьогодні, 14:25
Юний співак з Волині виступить у Лондоні
Сьогодні, 14:19
На Волині розшукують 27-річного хлопця. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку нагородили аграріїв-«відмінників». ФОТО
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру
12 листопад, 13:10
Виніс консерви, шоколадки, алкоголь: на Волині чоловік обікрав магазин Виніс консерви, шоколадки, алкоголь: на Волині чоловік обікрав магазин
30 жовтень, 14:11
Показали етапи перевтілення школи на Волині зі «старої» на нову. ФОТО Показали етапи перевтілення школи на Волині зі «старої» на нову. ФОТО
28 жовтень, 07:23
Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО
21 жовтень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонили відомий сироп від кашлю
Сьогодні, 15:30
 0
Керівник центру «Спорт для всіх» у місті на Волині потребує негайної допомоги
Сьогодні, 15:07
 0
У луцькій лікарні з’явився новітній рентген-діагностичний комплекс
Сьогодні, 15:03
 0
Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів
Сьогодні, 14:43
 0
Повідомили, коли і де прощатимуться із волинянином-атовцем
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿