Юний співак з Волині виступить у Лондоні

Максимко Ткачук з Турійська - неодноразовий переможець найпрестижніших співочих конкурсів. І невдовзі може здійснитися його велика мрія – виступ на сцені у Лондоні.



Змалку вихованням Максимка займається бабуся Лариса, - пише



Вона відчула його потяг до музики з пелюшок. Співала колискову – він слухав, звучала якась пісня по телевізору – і собі щось мугикав. Коли підріс, почав підспівувати мелодії, які лунали з екрану. А коли пішов до школи – став брати уроки вокалу у вчителів. І хоч як не було важко бабусі самій все тягнути, старалася, щоб онук продовжував навчання, навіть коли до педагога по кілька разів на тиждень їздив в інше місто.



Всі труднощі долають лиш удвох. Донедавна не мали власного куточка, тулилися по найманих хатах. А сьогодні хоч старенький, та придбали свій будиночок. Потрошки доводять його до ладу, сплачують кредити… І коли бабусі стає важко на душі (а нещодавно вона ще й втратила роботу), її піднімає над усіма труднощами онукова пісня.



Нещодавно хлопчик повернувся з міжнародного конкурсу «Поверни мені музику», що проходив в Одесі. Він зібрав на одній сцені 65 учасників. Максим виконував перед журі дві пісні: «Плакала калина» та «Джамайка». Із завмиранням серця він разом з бабусею Ларисою слухав імена переможців. Ось уже назвали лауреата третьої премії, другої, першої… Бабуся обійняла онука, бо відчувала, як тріпоче його серце. І коли назвали його ім’я як володаря гран-прі, щастю не було меж!



"Цей конкурс відкрив Максимкові ще одну можливість – поїхати у Великобританію. Адже йому вручили сертифікат на участь у міжнародному конкурсі в Лондоні, що проходитиме у столиці Англії у лютому. Вже готуємо усі необхідні документи", - розповідає пані Лариса.



Жінка не зізнається, що знову доведеться влазити у борги. Але зруйнувати дитячу мрію безгрошів’ю не дозволить. Зате ще і ще вона дякує ангелам-охоронцям Максимка – його педагогам: викладачу студії естрадного співу «Надія» Ірині Новожиловій з Ковеля та Ігорю Ящуку, вчителю музики турійської гімназії, де навчається хлопчик. Завдяки їм народжується справжній артист.



Зауважують, невдовзі Максимко поїде до німецького Барзенхаузена. Адже це місто та волинський Ковель – побратими. Діти з різдвяними концертами побувають у мерії, на головній ялинці, у будинках культури та різних соціальних закладах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Турійська - неодноразовий переможець найпрестижніших співочих конкурсів. І невдовзі може здійснитися його велика мрія – виступ на сцені у Лондоні.Змалку вихованням Максимка займається бабуся, - пише "Вісник" Вона відчула його потяг до музики з пелюшок. Співала колискову – він слухав, звучала якась пісня по телевізору – і собі щось мугикав. Коли підріс, почав підспівувати мелодії, які лунали з екрану. А коли пішов до школи – став брати уроки вокалу у вчителів. І хоч як не було важко бабусі самій все тягнути, старалася, щоб онук продовжував навчання, навіть коли до педагога по кілька разів на тиждень їздив в інше місто.Всі труднощі долають лиш удвох. Донедавна не мали власного куточка, тулилися по найманих хатах. А сьогодні хоч старенький, та придбали свій будиночок. Потрошки доводять його до ладу, сплачують кредити… І коли бабусі стає важко на душі (а нещодавно вона ще й втратила роботу), її піднімає над усіма труднощами онукова пісня.Нещодавно хлопчик повернувся з міжнародного конкурсу «Поверни мені музику», що проходив в Одесі. Він зібрав на одній сцені 65 учасників. Максим виконував перед журі дві пісні: «Плакала калина» та «Джамайка». Із завмиранням серця він разом з бабусею Ларисою слухав імена переможців. Ось уже назвали лауреата третьої премії, другої, першої… Бабуся обійняла онука, бо відчувала, як тріпоче його серце. І коли назвали його ім’я як володаря гран-прі, щастю не було меж!"Цей конкурс відкрив Максимкові ще одну можливість – поїхати у Великобританію. Адже йому вручили сертифікат на участь у міжнародному конкурсі в Лондоні, що проходитиме у столиці Англії у лютому. Вже готуємо усі необхідні документи", - розповідає пані Лариса.Жінка не зізнається, що знову доведеться влазити у борги. Але зруйнувати дитячу мрію безгрошів’ю не дозволить. Зате ще і ще вона дякує ангелам-охоронцям Максимка – його педагогам: викладачу студії естрадного співу «Надія»з Ковеля та, вчителю музики турійської гімназії, де навчається хлопчик. Завдяки їм народжується справжній артист.Зауважують, невдовзі Максимко поїде до німецького Барзенхаузена. Адже це місто та волинський Ковель – побратими. Діти з різдвяними концертами побувають у мерії, на головній ялинці, у будинках культури та різних соціальних закладах.

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