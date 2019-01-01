Юний співак з Волині виступить у Лондоні
Сьогодні, 14:19
Максимко Ткачук з Турійська - неодноразовий переможець найпрестижніших співочих конкурсів. І невдовзі може здійснитися його велика мрія – виступ на сцені у Лондоні.
Змалку вихованням Максимка займається бабуся Лариса, - пише "Вісник".
Вона відчула його потяг до музики з пелюшок. Співала колискову – він слухав, звучала якась пісня по телевізору – і собі щось мугикав. Коли підріс, почав підспівувати мелодії, які лунали з екрану. А коли пішов до школи – став брати уроки вокалу у вчителів. І хоч як не було важко бабусі самій все тягнути, старалася, щоб онук продовжував навчання, навіть коли до педагога по кілька разів на тиждень їздив в інше місто.
Всі труднощі долають лиш удвох. Донедавна не мали власного куточка, тулилися по найманих хатах. А сьогодні хоч старенький, та придбали свій будиночок. Потрошки доводять його до ладу, сплачують кредити… І коли бабусі стає важко на душі (а нещодавно вона ще й втратила роботу), її піднімає над усіма труднощами онукова пісня.
Нещодавно хлопчик повернувся з міжнародного конкурсу «Поверни мені музику», що проходив в Одесі. Він зібрав на одній сцені 65 учасників. Максим виконував перед журі дві пісні: «Плакала калина» та «Джамайка». Із завмиранням серця він разом з бабусею Ларисою слухав імена переможців. Ось уже назвали лауреата третьої премії, другої, першої… Бабуся обійняла онука, бо відчувала, як тріпоче його серце. І коли назвали його ім’я як володаря гран-прі, щастю не було меж!
"Цей конкурс відкрив Максимкові ще одну можливість – поїхати у Великобританію. Адже йому вручили сертифікат на участь у міжнародному конкурсі в Лондоні, що проходитиме у столиці Англії у лютому. Вже готуємо усі необхідні документи", - розповідає пані Лариса.
Жінка не зізнається, що знову доведеться влазити у борги. Але зруйнувати дитячу мрію безгрошів’ю не дозволить. Зате ще і ще вона дякує ангелам-охоронцям Максимка – його педагогам: викладачу студії естрадного співу «Надія» Ірині Новожиловій з Ковеля та Ігорю Ящуку, вчителю музики турійської гімназії, де навчається хлопчик. Завдяки їм народжується справжній артист.
Зауважують, невдовзі Максимко поїде до німецького Барзенхаузена. Адже це місто та волинський Ковель – побратими. Діти з різдвяними концертами побувають у мерії, на головній ялинці, у будинках культури та різних соціальних закладах.
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Змалку вихованням Максимка займається бабуся Лариса, - пише "Вісник".
Вона відчула його потяг до музики з пелюшок. Співала колискову – він слухав, звучала якась пісня по телевізору – і собі щось мугикав. Коли підріс, почав підспівувати мелодії, які лунали з екрану. А коли пішов до школи – став брати уроки вокалу у вчителів. І хоч як не було важко бабусі самій все тягнути, старалася, щоб онук продовжував навчання, навіть коли до педагога по кілька разів на тиждень їздив в інше місто.
Всі труднощі долають лиш удвох. Донедавна не мали власного куточка, тулилися по найманих хатах. А сьогодні хоч старенький, та придбали свій будиночок. Потрошки доводять його до ладу, сплачують кредити… І коли бабусі стає важко на душі (а нещодавно вона ще й втратила роботу), її піднімає над усіма труднощами онукова пісня.
Нещодавно хлопчик повернувся з міжнародного конкурсу «Поверни мені музику», що проходив в Одесі. Він зібрав на одній сцені 65 учасників. Максим виконував перед журі дві пісні: «Плакала калина» та «Джамайка». Із завмиранням серця він разом з бабусею Ларисою слухав імена переможців. Ось уже назвали лауреата третьої премії, другої, першої… Бабуся обійняла онука, бо відчувала, як тріпоче його серце. І коли назвали його ім’я як володаря гран-прі, щастю не було меж!
"Цей конкурс відкрив Максимкові ще одну можливість – поїхати у Великобританію. Адже йому вручили сертифікат на участь у міжнародному конкурсі в Лондоні, що проходитиме у столиці Англії у лютому. Вже готуємо усі необхідні документи", - розповідає пані Лариса.
Жінка не зізнається, що знову доведеться влазити у борги. Але зруйнувати дитячу мрію безгрошів’ю не дозволить. Зате ще і ще вона дякує ангелам-охоронцям Максимка – його педагогам: викладачу студії естрадного співу «Надія» Ірині Новожиловій з Ковеля та Ігорю Ящуку, вчителю музики турійської гімназії, де навчається хлопчик. Завдяки їм народжується справжній артист.
Зауважують, невдовзі Максимко поїде до німецького Барзенхаузена. Адже це місто та волинський Ковель – побратими. Діти з різдвяними концертами побувають у мерії, на головній ялинці, у будинках культури та різних соціальних закладах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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