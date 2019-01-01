У Луцьку зносять стіни приміщення обласної профспілкової бібліотеки. ВІДЕО





Приміщення продали у травні цього року, каже директор бібліотеки Михайло Мазалевський., - йдеться у сюжеті



Техніка руйнує стіни приміщення обласної профспілкової бібліотеки. Частину будівлі продали за 4, 5 мільйони гривень у травні цього року, не на камеру розповіла бібілотекарка, яка не назвалася. Нині, згідно із паспортом об’єкту відбувається реконструкція вбудовано-прибудованої бібліотеки на проспекті Молоді, 4 у Луцьку. Робітники, які розбирають стіни говорять: «Має бути офісний центр».



«Дуже потрібна бібліотека, я туди сама часто ходжу, там є нові книги. І взагалі, для цього мікрорайону, я не знаю чого і хто її хоче викупити», - каже мешканка мікрорайону Ірина Лівончук.



Директор бібліотеки Михайло Мазалевський керує книгозбірнею дистанційно. Він працює і постійно перебуває у Києві, телефоном розповів: не було грошей на утримання бібліотеки, тому частину площі, яка була під орендою, це близько 770 метрів квадратних, продали. Каже: рішення про це прийняла президія профспілок. Про реконструкцію каже: «Площа, зазначена в паспорті - 778 метрів квадратних нам не належать. Я не можу відповісти, що там відбувається, бо це не мій паспорт. Звертайтеся до власника приміщення. Я відповідаю за ту частину, яка належить Федерації профспілок».



Власником проданих площ є товариство із обмеженою відповідальністю «Праймсервіс-Плюс», про це нам телефоном розповів депутат Луцької міської ради Сергій Була. Каже, він представляє фірму:



- Я не є власником. Це мої друзі. Назва приміщення – бібліотека і коли відбувається реконструкція, відбувається реконструкція бібліотеки.



- Але після цього там не буде бібліотеки?



- У частині приміщення буде, у частині – ні.



- А що буде?



- Це питання комерційне і журналістам розповідати ці речі не хотілось би.



- Можете надати контакти власника?



- Ні, не думаю, що вони захочуть із вами спілкуватися.



Кілька кімнат, що лишили для бібліотеки загальною площею близько 330 метрів квадратних, відремонтували. Нині працівники розставляють книги. Про гроші від продажу бібліотечних площ директор закладу Михайло Мазалевський телефоном розповів таке:



«Ці кошти, Оксан, використовуються за призначенням. Вони знаходяться на рахунку бібліотеки. Суму сказати вам не можу цього сказати, бо це є комерційна інформація».



Бібліотеку побудували за гроші членів профспілки ще за Радянського Союзу. Приміщення було у власності Федерації профспілок України. Фірма ТзОВ «Праймсервіс Плюс» існує сім місяців, йдеться на сервісі «You Control». Ми зв’язалися за вказаними телефоном із уповноваженою особою ТзОВ «Праймсервіс Плюс», Олегом Корецем, щоб з’ясувати, що буде на місці бібілотеки: «Я зараз за кордоном, мені дорого говорити, наберіть за тиждень».









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