У селищі на Волині 19-річний хлопець покінчив життя самогубством





Про це Інформаційному агентству



Вчора, 13 листопада, близько 12 години у житловому будинку в Любешеві знайшли повішеним 19-річного хлопця. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили, крім синців на шиї від борозни.



Відомо, що юнак уродженець с. Болехівці Дрогобицького району.



За фактом самогубства поліція проводить перевірку.

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