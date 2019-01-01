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У селищі на Волині 19-річний хлопець покінчив життя самогубством

У селищі на Волині 19-річний хлопець покінчив життя самогубством
У селищі Любешів 19-річний хлопець наклав на себе руки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Вчора, 13 листопада, близько 12 години у житловому будинку в Любешеві знайшли повішеним 19-річного хлопця. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили, крім синців на шиї від борозни.

Відомо, що юнак уродженець с. Болехівці Дрогобицького району.

За фактом самогубства поліція проводить перевірку.

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Теги: самогубство, хлопець, Волинь
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Коментарі 1
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