У селищі на Волині 19-річний хлопець покінчив життя самогубством
Сьогодні, 10:06
У селищі Любешів 19-річний хлопець наклав на себе руки.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Вчора, 13 листопада, близько 12 години у житловому будинку в Любешеві знайшли повішеним 19-річного хлопця. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили, крім синців на шиї від борозни.
Відомо, що юнак уродженець с. Болехівці Дрогобицького району.
За фактом самогубства поліція проводить перевірку.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Вчора, 13 листопада, близько 12 години у житловому будинку в Любешеві знайшли повішеним 19-річного хлопця. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили, крім синців на шиї від борозни.
Відомо, що юнак уродженець с. Болехівці Дрогобицького району.
За фактом самогубства поліція проводить перевірку.
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Коментарі 1
В Любешеві? Коли вже писати навчитеся?
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