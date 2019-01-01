Бюджет участі: лучани просять створити окремий конкурс для закладів освіти





Відповідну Хмара Надія.



Вона зазначає, другий рік відбуваються змагання закладів освіти (в першу чергу мова йде про школи), а не проектів лучан. Ці навчальні заклади мають більший потенціал щодо отримання голосів, тому що в них навчаються діти, батьки яких в першу чергу переживають за те, в яких умовах будуть перебувати їх діти, а також чи будуть добре до них відноситись.



"Справа в тому, що не раз з’являлась інформація про важелі впливу, які використовують, щоб змусити батьків проголосувати за проект саме того закладу, в який ходить їхня дитина. В деяких школах навчається не одна тисяча дітей – є на кого тиснути! Тобто можна говорити про таке собі – добровільно-примусове голосування батьків. За таких умов інші проекти громади залишаються без належної уваги та шансів на виграш, адже деякі лучани просто змушені голосувати, а не обирати добровільно", - зазначає лучанка.



Тому звертаються до Департаменту економічної політики Луцької міської ради розглянути пропозицію та внести зміни в умови голосування з наступного 2020 року, а саме, запровадити окремий конкурс проектів, що стосуються освітньої сфери.



Так лучани, які не мають відношення до таких закладів, зможуть більше уваги приділити таким проектам під час голосування і не допустити використання адмінресурсу.



Крім того, просять внести корегування в ситуації, коли переможцями стають одразу декілька проектів для одного і того ж самого закладу. За словами авторки петиції, це несправедливо щодо інших учасників конкурсу. Вона наводить як приклад, щоб на розсуд закладу обирали один з декількох виграшних проектів, а наступне виграшне місце присудили наступному переможцю у списку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий рік поспіль у Луцьку проходить конкурс громадських ініціатив та проектів «Бюджет участі», що покликаний змінити на краще місто і дозволити лучанам самим обирати, які покращення робити першочергово.Відповідну петиція зареєструвала сьогодні, 14 листопада,Вона зазначає, другий рік відбуваються змагання закладів освіти (в першу чергу мова йде про школи), а не проектів лучан. Ці навчальні заклади мають більший потенціал щодо отримання голосів, тому що в них навчаються діти, батьки яких в першу чергу переживають за те, в яких умовах будуть перебувати їх діти, а також чи будуть добре до них відноситись."Справа в тому, що не раз з’являлась інформація про важелі впливу, які використовують, щоб змусити батьків проголосувати за проект саме того закладу, в який ходить їхня дитина. В деяких школах навчається не одна тисяча дітей – є на кого тиснути! Тобто можна говорити про таке собі – добровільно-примусове голосування батьків. За таких умов інші проекти громади залишаються без належної уваги та шансів на виграш, адже деякі лучани просто змушені голосувати, а не обирати добровільно", - зазначає лучанка.Тому звертаються до Департаменту економічної політики Луцької міської ради розглянути пропозицію та внести зміни в умови голосування з наступного 2020 року, а саме, запровадити окремий конкурс проектів, що стосуються освітньої сфери.Так лучани, які не мають відношення до таких закладів, зможуть більше уваги приділити таким проектам під час голосування і не допустити використання адмінресурсу.Крім того, просять внести корегування в ситуації, коли переможцями стають одразу декілька проектів для одного і того ж самого закладу. За словами авторки петиції, це несправедливо щодо інших учасників конкурсу. Вона наводить як приклад, щоб на розсуд закладу обирали один з декількох виграшних проектів, а наступне виграшне місце присудили наступному переможцю у списку.

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