Бюджет участі: лучани просять створити окремий конкурс для закладів освіти
Сьогодні, 12:00
Другий рік поспіль у Луцьку проходить конкурс громадських ініціатив та проектів «Бюджет участі», що покликаний змінити на краще місто і дозволити лучанам самим обирати, які покращення робити першочергово.
Відповідну петиція зареєструвала сьогодні, 14 листопада, Хмара Надія.
Вона зазначає, другий рік відбуваються змагання закладів освіти (в першу чергу мова йде про школи), а не проектів лучан. Ці навчальні заклади мають більший потенціал щодо отримання голосів, тому що в них навчаються діти, батьки яких в першу чергу переживають за те, в яких умовах будуть перебувати їх діти, а також чи будуть добре до них відноситись.
"Справа в тому, що не раз з’являлась інформація про важелі впливу, які використовують, щоб змусити батьків проголосувати за проект саме того закладу, в який ходить їхня дитина. В деяких школах навчається не одна тисяча дітей – є на кого тиснути! Тобто можна говорити про таке собі – добровільно-примусове голосування батьків. За таких умов інші проекти громади залишаються без належної уваги та шансів на виграш, адже деякі лучани просто змушені голосувати, а не обирати добровільно", - зазначає лучанка.
Тому звертаються до Департаменту економічної політики Луцької міської ради розглянути пропозицію та внести зміни в умови голосування з наступного 2020 року, а саме, запровадити окремий конкурс проектів, що стосуються освітньої сфери.
Так лучани, які не мають відношення до таких закладів, зможуть більше уваги приділити таким проектам під час голосування і не допустити використання адмінресурсу.
Крім того, просять внести корегування в ситуації, коли переможцями стають одразу декілька проектів для одного і того ж самого закладу. За словами авторки петиції, це несправедливо щодо інших учасників конкурсу. Вона наводить як приклад, щоб на розсуд закладу обирали один з декількох виграшних проектів, а наступне виграшне місце присудили наступному переможцю у списку.
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Відповідну петиція зареєструвала сьогодні, 14 листопада, Хмара Надія.
Вона зазначає, другий рік відбуваються змагання закладів освіти (в першу чергу мова йде про школи), а не проектів лучан. Ці навчальні заклади мають більший потенціал щодо отримання голосів, тому що в них навчаються діти, батьки яких в першу чергу переживають за те, в яких умовах будуть перебувати їх діти, а також чи будуть добре до них відноситись.
"Справа в тому, що не раз з’являлась інформація про важелі впливу, які використовують, щоб змусити батьків проголосувати за проект саме того закладу, в який ходить їхня дитина. В деяких школах навчається не одна тисяча дітей – є на кого тиснути! Тобто можна говорити про таке собі – добровільно-примусове голосування батьків. За таких умов інші проекти громади залишаються без належної уваги та шансів на виграш, адже деякі лучани просто змушені голосувати, а не обирати добровільно", - зазначає лучанка.
Тому звертаються до Департаменту економічної політики Луцької міської ради розглянути пропозицію та внести зміни в умови голосування з наступного 2020 року, а саме, запровадити окремий конкурс проектів, що стосуються освітньої сфери.
Так лучани, які не мають відношення до таких закладів, зможуть більше уваги приділити таким проектам під час голосування і не допустити використання адмінресурсу.
Крім того, просять внести корегування в ситуації, коли переможцями стають одразу декілька проектів для одного і того ж самого закладу. За словами авторки петиції, це несправедливо щодо інших учасників конкурсу. Вона наводить як приклад, щоб на розсуд закладу обирали один з декількох виграшних проектів, а наступне виграшне місце присудили наступному переможцю у списку.
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