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Волинські ОТГ працюватимуть напряму із Держбюджетом

Волинські ОТГ працюватимуть напряму із Держбюджетом
Усі об’єднані територіальні громади Волині з нового року перейдуть на прямі міжбюджетні відносини.

Про це повідомили у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Сьогодні, 14 листопада, Верховна Рада України схвалила в цілому Закон України «По Державний бюджет України на 2020 рік». Для Асоціації міст України дуже важливо, що схвалений парламентом Держбюджет-2020 враховує переведення всіх ОТГ на прямі міжбюджетні відносини.

АМУ в бюджетному процесі наполегливо відстоювала цю позицію, адже новостворені громади та їх жителі отримають ресурси, повноваження та можливості розвитку, як і передбачено реформою місцевого самоврядування.

На Волині, з січня 2020-го у прямих міжбюджетних відносинах будуть 54 ОТГ, зокрема, і Луцька міська ОТГ, яка утвориться за спрощеною системою завдяки приєднанню Прилуцької сільської ради, що на Ківерцівщині. Потрапили до цього числа Мар’янівська селищна ОТГ, де вибори відбулися у червні, Доросинівська та Сошичненська сільські ОТГ, що у Рожищенському та Камінь-Каширському районах, вибори в яких відбудуться 22 грудня.

Зі слів консультанта з юридичних питань Асоціації міст України Валентина Малиновського, який працює в Офісі реформ при Волинському РВ АМУ, в межах проєкту «ПУЛЬС», що його Асоціація втілює за підтримки USAID, будуть враховані й фінансові інтереси ОТГ, що приєднають до себе суміжні тергромади. Нагадаємо, що у грудні 2019-го додаткові вибори будуть у Романівській сільській громаді, що приєдналася до Підгайцівської ОТГ Луцького району, Кримненській сільській громаді – до Дубечненської ОТГ та Журавлинській сільській громаді – до Смідинської ОТГ, що на Старовижівщині, у Соловичівській сільській громаді, що стала частиною Турійської селищної ОТГ.

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Теги: Держбюджет, ОТГ, Волинь
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