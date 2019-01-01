У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю
Сьогодні, 14:42
У Луцьку на Театральному майдані духовий оркестр ветеранів «Арсен» із Володимира-Волинського організував мініконцерт, під час якого збирають кошти на відбудову Луцького гарнізонного військового госпіталю.
Захід розпочали у неділю, 17 листопада.
Перехожі охоче кидають гроші у скриньку і водночас зазначають, що це досить хороша ініціатива.
ЧИТАТИ ТАКОЖ6: Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю
Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня Луцьк сколихнула масштабна пожежа – у самому центрі міста загорівся військовий госпіталь, де було більше пів сотні пацієнтів.
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Захід розпочали у неділю, 17 листопада.
Перехожі охоче кидають гроші у скриньку і водночас зазначають, що це досить хороша ініціатива.
ЧИТАТИ ТАКОЖ6: Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю
Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня Луцьк сколихнула масштабна пожежа – у самому центрі міста загорівся військовий госпіталь, де було більше пів сотні пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Встидно за Україну і за Вовку Шаурму. Знову усе на волонтерах
А може знову СМС?
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