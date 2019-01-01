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У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю

У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю
У Луцьку на Театральному майдані духовий оркестр ветеранів «Арсен» із Володимира-Волинського організував мініконцерт, під час якого збирають кошти на відбудову Луцького гарнізонного військового госпіталю.

Захід розпочали у неділю, 17 листопада.

Перехожі охоче кидають гроші у скриньку і водночас зазначають, що це досить хороша ініціатива.

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Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня Луцьк сколихнула масштабна пожежа – у самому центрі міста загорівся військовий госпіталь, де було більше пів сотні пацієнтів.

У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю
У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю
У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю
У центрі Луцька збирають кошти на відбудову військового госпіталю

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Теги: госпіталь, оркестр, кошти, Луцьк
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