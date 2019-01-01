Чому медики не радять зловживати горіхами





Однак медики не радять зловживати горіхами, пише



Горіхи періодично мають з’являтися у щоденному раціоні, адже швидко позбавляють голоду, а також є джерелом корисних речовин та мікроелементів. Однак їх важливо вживати небагато.



«Горіхи варто щодня вживати про анемії, браку сил, серцевих захворювань та різноманітних запаленнях. До того ж, вони допомагають у боротьбі із зайвою вагою, оскільки доволі ситні та позбавляють голоду надовго», – додають експерти.



Але треба розуміти, що рекомендації стосуються жменьки горіхів, а не більшої кількості. Цей продукт є доволі калорійним, а також не надто підходить людям, які хворіють на ангіну, на бронхіт, екземою, псоріазом чи кашляють.



«Це важка їжа для шлунку і тому вона під забороною для тих, хто страждає від гастриту та виразки. Але і здоровим людям краще не об’їдатися, адже шлунок може не витримати навантаження, виникне отруєння. А надмірна кількість горіхів ще й здатна призвести до головного болю», – підсумовують фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горіхи вважаються джерелом вітамінів та мікроелементів, а також ідеальним продуктом для дієт.Однак медики не радять зловживати горіхами, пише change.ua. Горіхи періодично мають з’являтися у щоденному раціоні, адже швидко позбавляють голоду, а також є джерелом корисних речовин та мікроелементів. Однак їх важливо вживати небагато.«Горіхи варто щодня вживати про анемії, браку сил, серцевих захворювань та різноманітних запаленнях. До того ж, вони допомагають у боротьбі із зайвою вагою, оскільки доволі ситні та позбавляють голоду надовго», – додають експерти.Але треба розуміти, що рекомендації стосуються жменьки горіхів, а не більшої кількості. Цей продукт є доволі калорійним, а також не надто підходить людям, які хворіють на ангіну, на бронхіт, екземою, псоріазом чи кашляють.«Це важка їжа для шлунку і тому вона під забороною для тих, хто страждає від гастриту та виразки. Але і здоровим людям краще не об’їдатися, адже шлунок може не витримати навантаження, виникне отруєння. А надмірна кількість горіхів ще й здатна призвести до головного болю», – підсумовують фахівці.

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