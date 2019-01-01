Чому медики не радять зловживати горіхами
Сьогодні, 04:15
Горіхи вважаються джерелом вітамінів та мікроелементів, а також ідеальним продуктом для дієт.
Однак медики не радять зловживати горіхами, пише change.ua.
Горіхи періодично мають з’являтися у щоденному раціоні, адже швидко позбавляють голоду, а також є джерелом корисних речовин та мікроелементів. Однак їх важливо вживати небагато.
«Горіхи варто щодня вживати про анемії, браку сил, серцевих захворювань та різноманітних запаленнях. До того ж, вони допомагають у боротьбі із зайвою вагою, оскільки доволі ситні та позбавляють голоду надовго», – додають експерти.
Але треба розуміти, що рекомендації стосуються жменьки горіхів, а не більшої кількості. Цей продукт є доволі калорійним, а також не надто підходить людям, які хворіють на ангіну, на бронхіт, екземою, псоріазом чи кашляють.
«Це важка їжа для шлунку і тому вона під забороною для тих, хто страждає від гастриту та виразки. Але і здоровим людям краще не об’їдатися, адже шлунок може не витримати навантаження, виникне отруєння. А надмірна кількість горіхів ще й здатна призвести до головного болю», – підсумовують фахівці.
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Однак медики не радять зловживати горіхами, пише change.ua.
Горіхи періодично мають з’являтися у щоденному раціоні, адже швидко позбавляють голоду, а також є джерелом корисних речовин та мікроелементів. Однак їх важливо вживати небагато.
«Горіхи варто щодня вживати про анемії, браку сил, серцевих захворювань та різноманітних запаленнях. До того ж, вони допомагають у боротьбі із зайвою вагою, оскільки доволі ситні та позбавляють голоду надовго», – додають експерти.
Але треба розуміти, що рекомендації стосуються жменьки горіхів, а не більшої кількості. Цей продукт є доволі калорійним, а також не надто підходить людям, які хворіють на ангіну, на бронхіт, екземою, псоріазом чи кашляють.
«Це важка їжа для шлунку і тому вона під забороною для тих, хто страждає від гастриту та виразки. Але і здоровим людям краще не об’їдатися, адже шлунок може не витримати навантаження, виникне отруєння. А надмірна кількість горіхів ще й здатна призвести до головного болю», – підсумовують фахівці.
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