В Україні знизилися ціни на продуктовий кошик





Як повідомляє



Зокрема у порівнянні із вереснем подешевшала картопля. Зараз за кілограм просять 18 гривень. Цибулину і моркву можна купити за 5 гривень. Подешевшала і капуста – кілограм зараз коштує 8 гривень. Буряк дорожчий – по 12. Помідори, які потрібні для класичного смаку, можна знайти по 30-35 гривень за кілограм. Кілограм свинячих ребер полегшує гаманець на 85 гривень.



У сумі продукти, що подешевшали, дають змогу зекономити на каструлі борщу 15 гривень. В основному, через ціну капусти, яка коштує зараз на 10 гривень менше. І м’яса – мінус 5 гривень. Морква, цибуля і буряк залишилися в тому ж ціновому діапазоні.



До слова, фахівці попереджають, що в Україні виростуть ціни на продукти першої необхідності щонайменше на два відсотка та стрімко злетять ціни на експортно орієнтовані товари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні п’ятилітрова каструля борщу обходилася українцям в 153 гривні. Деякі продукти в Україні подорожчали – вершкове масло, гречка. Проте є й хороша новина – “борщовий набор” подешевшав.Як повідомляє Аgronews.ua , у вересні п’ятилітрова каструля обходилася українцям в 153 гривні. У листопаді таку ж кількість борщу можна зварити витративши на 15 гривень менше.Зокрема у порівнянні із вереснем подешевшала картопля. Зараз за кілограм просять 18 гривень. Цибулину і моркву можна купити за 5 гривень. Подешевшала і капуста – кілограм зараз коштує 8 гривень. Буряк дорожчий – по 12. Помідори, які потрібні для класичного смаку, можна знайти по 30-35 гривень за кілограм. Кілограм свинячих ребер полегшує гаманець на 85 гривень.У сумі продукти, що подешевшали, дають змогу зекономити на каструлі борщу 15 гривень. В основному, через ціну капусти, яка коштує зараз на 10 гривень менше. І м’яса – мінус 5 гривень. Морква, цибуля і буряк залишилися в тому ж ціновому діапазоні.До слова, фахівці попереджають, що в Україні виростуть ціни на продукти першої необхідності щонайменше на два відсотка та стрімко злетять ціни на експортно орієнтовані товари.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію