У Луцьку планують збудувати нову насосну станцію





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження 18 листопада, - пишуть



Депутати розглянули проект програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2020 рік.



Як повідомив директор підприємства Віктор Гуменюк, у програмі передбачили низку заходів та напрямків, які безпосередньо пов’язані з функціонуванням підприємства та не перетинаються з інвестиційною програмою чи складовими тарифу. Перш за все, акцентують увагу на моніторингу функціонування та забезпеченні сталої роботи системи водопостачання, залучення інвестиційних коштів та покращення якісних показників стічних вод. Загальна сума програми становить 36 мільйонів гривень, найбільший захід вартістю 14,665 мільйона гривень – будівництво насосної станції Дубнівського водозабору для перекачування промивних вод цього водозабору. Наразі такі станції перекачування мають Омелянівський та Гнідавський водозабори. Вже розробили відповідний проект, є висновки експертизи, планують залучити кошти екологічної субвенції.



Чотири мільйони у програмі передбачають на обслуговування кредиту НЕФКО. Окрім того, 200 тисяч пропонують виділити на придбання та встановлення люків – ці витрати не входять до тарифу. Протягом останніх двох років встановлюють легкі та важкі люки з логотипом підприємства. 400 тисяч передбачають на заміну пожежних гідрантів, яких нараховується загалом 790 у місті. Вони застарілі та зношені, а виявлені порушення повинні усуватися протягом 24 годин. Цього року ситуацію з пожежними гідрантами вдалося стабілізувати. 4,5 мільйона – сума для погашення заборгованості за спожиту електроенергію за минулі періоди. З березня наступного року планують вирішити це питання.



Щороку здійснюють до 800 розкопок, а благоустрій та відновлення часом коштує більше, ніж ліквідація самої аварії, тому на благоустрій проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах передбачатимуть кошти у сумі 400 тисяч гривень. 500 тисяч з міського бюджету потрібні на придбання реагентів для попередньої очистки стічних вод. Мільйон гривень просять на осушення мулових карт, цього року хороший результат дало осушування чотирьох мулових карт.



Члени комісії рекомендували підтримати програму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво насосної станції Дубнівського водозабору за майже 15 мільйонів гривень передбачатимуть у проекті програми підтримки КП «Луцькводоканал».Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження 18 листопада, - пишуть "Волинські новини". Депутати розглянули проект програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2020 рік.Як повідомив директор підприємства Віктор Гуменюк, у програмі передбачили низку заходів та напрямків, які безпосередньо пов’язані з функціонуванням підприємства та не перетинаються з інвестиційною програмою чи складовими тарифу. Перш за все, акцентують увагу на моніторингу функціонування та забезпеченні сталої роботи системи водопостачання, залучення інвестиційних коштів та покращення якісних показників стічних вод. Загальна сума програми становить 36 мільйонів гривень, найбільший захід вартістю 14,665 мільйона гривень – будівництво насосної станції Дубнівського водозабору для перекачування промивних вод цього водозабору. Наразі такі станції перекачування мають Омелянівський та Гнідавський водозабори. Вже розробили відповідний проект, є висновки експертизи, планують залучити кошти екологічної субвенції.Чотири мільйони у програмі передбачають на обслуговування кредиту НЕФКО. Окрім того, 200 тисяч пропонують виділити на придбання та встановлення люків – ці витрати не входять до тарифу. Протягом останніх двох років встановлюють легкі та важкі люки з логотипом підприємства. 400 тисяч передбачають на заміну пожежних гідрантів, яких нараховується загалом 790 у місті. Вони застарілі та зношені, а виявлені порушення повинні усуватися протягом 24 годин. Цього року ситуацію з пожежними гідрантами вдалося стабілізувати. 4,5 мільйона – сума для погашення заборгованості за спожиту електроенергію за минулі періоди. З березня наступного року планують вирішити це питання.Щороку здійснюють до 800 розкопок, а благоустрій та відновлення часом коштує більше, ніж ліквідація самої аварії, тому на благоустрій проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах передбачатимуть кошти у сумі 400 тисяч гривень. 500 тисяч з міського бюджету потрібні на придбання реагентів для попередньої очистки стічних вод. Мільйон гривень просять на осушення мулових карт, цього року хороший результат дало осушування чотирьох мулових карт.Члени комісії рекомендували підтримати програму.

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