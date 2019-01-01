У Луцьку просять покращити освітлення вулиць міста
Сьогодні, 21:24
У зв`язку з настанням зимового періоду, лучани просять покращити освітлення вулиць обласного центру Волині.
Таку петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій.
У петиції йдеться, що освітлення у центральній частині міста - недостатнє, тому в темну пору на дорогах не видно пішоходів. А недотримання правил і обов'язків учасниками дорожнього руху створює реальну небезпеку.
Останні аварії з летальними наслідками тому свідчення. Люди, будьте обачні. Пам"ятаймо, що капюшони, темний одяг, мобільні, навушники на дорозі і переходах несуть небезпеку.
Тому автори петиції просять владу забезпечити нормальне освітлення проїжджих частин, вулиць та пішохідних переходів.
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Таку петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій.
У петиції йдеться, що освітлення у центральній частині міста - недостатнє, тому в темну пору на дорогах не видно пішоходів. А недотримання правил і обов'язків учасниками дорожнього руху створює реальну небезпеку.
Останні аварії з летальними наслідками тому свідчення. Люди, будьте обачні. Пам"ятаймо, що капюшони, темний одяг, мобільні, навушники на дорозі і переходах несуть небезпеку.
Тому автори петиції просять владу забезпечити нормальне освітлення проїжджих частин, вулиць та пішохідних переходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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