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У Луцьку просять покращити освітлення вулиць міста

У Луцьку просять покращити освітлення вулиць міста
У зв`язку з настанням зимового періоду, лучани просять покращити освітлення вулиць обласного центру Волині.

Таку петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій.

У петиції йдеться, що освітлення у центральній частині міста - недостатнє, тому в темну пору на дорогах не видно пішоходів. А недотримання правил і обов'язків учасниками дорожнього руху створює реальну небезпеку.

Останні аварії з летальними наслідками тому свідчення. Люди, будьте обачні. Пам"ятаймо, що капюшони, темний одяг, мобільні, навушники на дорозі і переходах несуть небезпеку.

Тому автори петиції просять владу забезпечити нормальне освітлення проїжджих частин, вулиць та пішохідних переходів.

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Теги: Луцьк, петиція
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