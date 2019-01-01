Масштабна аварія на трасі Львів-Луцьк: четверо людей – у лікарні. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у ГУНП Волині.



ДТП сталася близько 07:00 19 листопада. Станом на 10:50 на місці працює слідчо-оперативна група, що з'ясовує всі обставини автопригоди. Попередньо на автошляху зіткнулися чотири автомобілі.



Унаслідок ДТП постраждали четверо людей, яких доправили в лікарню.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Терешківцях Горохівського району на трасі Львів-Луцьк зіткнулися декілька автомобілів Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у ГУНП Волині.ДТП сталася близько 07:00 19 листопада. Станом на 10:50 на місці працює слідчо-оперативна група, що з'ясовує всі обставини автопригоди. Попередньо на автошляху зіткнулися чотири автомобілі.Унаслідок ДТП постраждали четверо людей, яких доправили в лікарню.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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