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Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»

Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»
Катерина Городнюк посіла друге місце у першому зональному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». Цьогоріч районний етап престижного педагогічного конкурсу відбувся на базі Торчинської школи.

Катерина Городнюк стала «срібною» призеркою у номінації «Початкова освіта». Щоб потрапити у трійку лідерів пані Катерина пройшла ретельний конкурсний відбір, – пише boratyn.silrada.

Аби отримати право називатися «Учителем року» кожен учасник демонстрував свій досвід та професійну майстерність у випробуваннях «Методичний експромт», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності» та «Урок».

Пані Катерина розповідає, що головною мотивацією до участі у конкурсі для неї стала цікавість: «Я дуже допитлива людина і люблю усе нове. Вважаю, що успіх педагога – це результат досвіду і відкритості, тому завжди іду назустріч новим людям та ідеям. Особисто для мене конкурс «Учитель року» – це не просто престижна освітянська нагорода або фахове випробування, це передусім можливість для самовдосконалення. Адже взаємодія з колегами та обмін досвідом допомагає генерувати нові, креативні рішення та мотивує до професійного розвитку.

Звісно, перед випробуванням хвилювалася, незважаючи на 16 років професійного досвіду. Однак все пройшло добре і своїм результатом я задоволена. Перемога на конкурсі стала для мене величезним стимулом. Попереду багато планів і проектів, тож це лише початок…», – ділиться вчителька.

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Теги: вчитель року, Боратин, Україна, Волинь, школа
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