У містечку на Волині одружилася ювілейна пара
Сьогодні, 01:06
У містечку Рожище взяла шлюб ювілейна 100 пара молодят Сергій та Вікторія Сидорчуки.
Про це повідомляють на сторінці Рожищенського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у фейсбуці.
"Щиро вітаємо молодих і закоханих Сергія та Вікторію Сидорчуків, бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку і прожити в злагоді й любові до ста літ!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Рожищенського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у фейсбуці.
"Щиро вітаємо молодих і закоханих Сергія та Вікторію Сидорчуків, бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку і прожити в злагоді й любові до ста літ!", - йдеться у дописі.
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