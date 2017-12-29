У містечку на Волині одружилася ювілейна пара

Сергій та Вікторія Сидорчуки.



Про це повідомляють на сторінці Рожищенського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у фейсбуці.



"Щиро вітаємо молодих і закоханих Сергія та Вікторію Сидорчуків, бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку і прожити в злагоді й любові до ста літ!", - йдеться у дописі.





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