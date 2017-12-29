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У містечку на Волині одружилася ювілейна пара

У містечку на Волині одружилася ювілейна пара
У містечку Рожище взяла шлюб ювілейна 100 пара молодят Сергій та Вікторія Сидорчуки.

Про це повідомляють на сторінці Рожищенського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у фейсбуці.

"Щиро вітаємо молодих і закоханих Сергія та Вікторію Сидорчуків, бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку і прожити в злагоді й любові до ста літ!", - йдеться у дописі.

У містечку на Волині одружилася ювілейна пара

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Теги: одруження, шлюб, рожище
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