Знайшли двох людей, які протягом тижня зникли у Турійському районі

До Турійського відділення поліції протягом тижня надійшло два звернення про безвісне зникнення громадян.Про це повідомляють правоохоронці.10 листопада до поліції звернулася 31-річна жителька Сарн Рівненської області, яка повідомила, що її 44-річний чоловік не виходить на зв'язок та мав повернутися з заробітків у Польщі, однак залишився гостювати в одному із сіл Турійського району, місце знаходження його не відоме. Поліцейські кримінальної поліції оперативно встановили місце знаходження чоловіка, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.12 ж листопада до поліції надійшло повідомлення від 52-річної жительки одного з сіл району про те, що її 19-річний син 11 листопада пішов з дому та не повернувся. Оперативники встановили місце перебування хлопця, його життю та здоров’ю теж нічого не загрожує.