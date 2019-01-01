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Знайшли двох людей, які протягом тижня зникли у Турійському районі

Знайшли двох людей, які протягом тижня зникли у Турійському районі
До Турійського відділення поліції протягом тижня надійшло два звернення про безвісне зникнення громадян.

Про це повідомляють правоохоронці.

10 листопада до поліції звернулася 31-річна жителька Сарн Рівненської області, яка повідомила, що її 44-річний чоловік не виходить на зв'язок та мав повернутися з заробітків у Польщі, однак залишився гостювати в одному із сіл Турійського району, місце знаходження його не відоме. Поліцейські кримінальної поліції оперативно встановили місце знаходження чоловіка, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

12 ж листопада до поліції надійшло повідомлення від 52-річної жительки одного з сіл району про те, що її 19-річний син 11 листопада пішов з дому та не повернувся. Оперативники встановили місце перебування хлопця, його життю та здоров’ю теж нічого не загрожує.

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Теги: розшук, зникнення, Волинь, Турійський район
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