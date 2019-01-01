Знайшли двох людей, які протягом тижня зникли у Турійському районі
Сьогодні, 09:19
До Турійського відділення поліції протягом тижня надійшло два звернення про безвісне зникнення громадян.
Про це повідомляють правоохоронці.
10 листопада до поліції звернулася 31-річна жителька Сарн Рівненської області, яка повідомила, що її 44-річний чоловік не виходить на зв'язок та мав повернутися з заробітків у Польщі, однак залишився гостювати в одному із сіл Турійського району, місце знаходження його не відоме. Поліцейські кримінальної поліції оперативно встановили місце знаходження чоловіка, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
12 ж листопада до поліції надійшло повідомлення від 52-річної жительки одного з сіл району про те, що її 19-річний син 11 листопада пішов з дому та не повернувся. Оперативники встановили місце перебування хлопця, його життю та здоров’ю теж нічого не загрожує.
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Про це повідомляють правоохоронці.
10 листопада до поліції звернулася 31-річна жителька Сарн Рівненської області, яка повідомила, що її 44-річний чоловік не виходить на зв'язок та мав повернутися з заробітків у Польщі, однак залишився гостювати в одному із сіл Турійського району, місце знаходження його не відоме. Поліцейські кримінальної поліції оперативно встановили місце знаходження чоловіка, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
12 ж листопада до поліції надійшло повідомлення від 52-річної жительки одного з сіл району про те, що її 19-річний син 11 листопада пішов з дому та не повернувся. Оперативники встановили місце перебування хлопця, його життю та здоров’ю теж нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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