Двох волинських викладачів нагородили почесними званнями
Сьогодні, 11:19
З нагоди Дня працівників освіти двох волинян відзначили державними нагородами України.
Урочисто нагороджували викладачів під час оперативної наради у т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністрації 20 листопада.
Указом президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, а також з нагоди дня працівників освіти присвоїли почесні звання.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав завідувач кафедри Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Марчук Віктор Іванович.
«Заслуженого працівника освіти» отримав директор Вищого комунального педагогічного закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж Савельєв Микола Григорович.
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Урочисто нагороджували викладачів під час оперативної наради у т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністрації 20 листопада.
Указом президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, а також з нагоди дня працівників освіти присвоїли почесні звання.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав завідувач кафедри Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Марчук Віктор Іванович.
«Заслуженого працівника освіти» отримав директор Вищого комунального педагогічного закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж Савельєв Микола Григорович.
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