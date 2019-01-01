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Двох волинських викладачів нагородили почесними званнями

Двох волинських викладачів нагородили почесними званнями
З нагоди Дня працівників освіти двох волинян відзначили державними нагородами України.

Урочисто нагороджували викладачів під час оперативної наради у т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністрації 20 листопада.

Указом президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, а також з нагоди дня працівників освіти присвоїли почесні звання.

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав завідувач кафедри Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Марчук Віктор Іванович.

«Заслуженого працівника освіти» отримав директор Вищого комунального педагогічного закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж Савельєв Микола Григорович.

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Теги: нагороди, Волинь, викладачі
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