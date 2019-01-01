Двох волинських викладачів нагородили почесними званнями





Урочисто нагороджували викладачів під час оперативної наради у т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністрації 20 листопада.



Указом президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, а також з нагоди дня працівників освіти присвоїли почесні звання.



Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав завідувач кафедри Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Марчук Віктор Іванович.



«Заслуженого працівника освіти» отримав директор Вищого комунального педагогічного закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж Савельєв Микола Григорович.

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