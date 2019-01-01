У лікарні помер атовець з Києва, якого жорстоко побив пасинок
Сьогодні, 16:22
У Києві помер ветеран АТО на Донбасі Ігор Панов (позивний "Хан"), якого 9 листопада жорстоко побили пасинок з другом у під’їзді житлового будинку.
Про це повідомляє волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає ТСН.
"Хана" не стало. Без подробиць", - написала вона у середу, 20 листопада.
Зазначають, що 9 листопада вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Згодом поліція затримала підозрюваних – ними виявилися пасинок бійця та його друг.
Суд заарештував підозрюваних на два місяці без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає ТСН.
"Хана" не стало. Без подробиць", - написала вона у середу, 20 листопада.
Зазначають, що 9 листопада вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Згодом поліція затримала підозрюваних – ними виявилися пасинок бійця та його друг.
Суд заарештував підозрюваних на два місяці без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому «Промені» отруїлися люди
Сьогодні, 16:23
У лікарні помер атовець з Києва, якого жорстоко побив пасинок
Сьогодні, 16:22
У центрі Луцька школярі знайшли корпус гранати. ФОТО
Сьогодні, 16:00