У лікарні помер атовець з Києва, якого жорстоко побив пасинок

жорстоко побили пасинок з другом у під’їзді житлового будинку.



Про це повідомляє волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає



"Хана" не стало. Без подробиць", - написала вона у середу, 20 листопада.



Зазначають, що 9 листопада вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Згодом поліція затримала підозрюваних – ними виявилися пасинок бійця та його друг.



Суд заарештував підозрюваних на два місяці без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві помер ветеран АТО на Донбасі Ігор Панов (позивний "Хан"), якого 9 листопадаз другом у під’їзді житлового будинку.Про це повідомляє волонтеркана своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає ТСН "Хана" не стало. Без подробиць", - написала вона у середу, 20 листопада.Зазначають, що 9 листопада вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Згодом поліція затримала підозрюваних – ними виявилися пасинок бійця та його друг.Суд заарештував підозрюваних на два місяці без права внесення застави.

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