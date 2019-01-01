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У лікарні помер атовець з Києва, якого жорстоко побив пасинок

У лікарні помер атовець з Києва, якого жорстоко побив пасинок
У Києві помер ветеран АТО на Донбасі Ігор Панов (позивний "Хан"), якого 9 листопада жорстоко побили пасинок з другом у під’їзді житлового будинку.

Про це повідомляє волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає ТСН.

"Хана" не стало. Без подробиць", - написала вона у середу, 20 листопада.

Зазначають, що 9 листопада вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Згодом поліція затримала підозрюваних – ними виявилися пасинок бійця та його друг. 

Суд заарештував підозрюваних на два місяці без права внесення застави.

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Теги: помер атовець, побиття пасинком, Київ
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