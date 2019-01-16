Фонд соцстрахування призупиняє виплати лікарняних та допомог вагітним і породіллям

Фонд соціального страхування призупиняє перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, бо призначені на це кошти вичерпалися.Про це фонд повідомляє 20 листопада, - пише Українська правда.Директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков пояснює: "За чинним законодавством Фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті Фонду на 2019 рік, прийнятому Кабінетом міністрів.За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету".Постанова №16 "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік" ухвалена Кабміном 16.01.2019. Загальні видатки Фонду на поточний рік було заплановано у розмірі 23,26 млрд гривень, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги – 12,974 млрд гривень, з яких 12,535 млрд грн – на матеріальне забезпечення.Станом на 20 листопада загальна сума по заявах-розрахунках, наданих до фінансування у 2019 році з урахуванням заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторисні призначення на рік за відповідною статтею видатків на 1,038 млрд грн."Ситуація недопустима, фактично виплати зупинено через бюрократичні причини. Зараз ми ведемо перемовини із Міністерством соціальної політики, яке як орган державного нагляду за Фондом може за погодженням із Міністерством фінансів подати проєкт внесення відповідних змін на затвердження Кабміну", – каже Баженков."Проєкт змін напрацьовано. Сподіваюсь, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Щойно Кабінет міністрів прийме зміни, виплати буде поновлено", – запевняє він.За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.Баженков зазначає, що бюджет Фонду на поточний рік подавався на затвердження Кабміну колишнім керівництвом Міністерства соціальної політики і "був штучно занижений по видатках"."Кошти на лікарняні і декретні було закладено на рівні 2018 року, без врахування зростання середньої заробітної плати. Разом із зниженням у попередні періоди загалом на 5,1% частки ЄСВ, яка спрямовується до бюджету Фонду, це призвело до затримок із виплатою матеріального забезпечення та, на сьогодні, вимушеної повної зупинки виплат за цим напрямом", – каже керівник Фонду.Здійснення страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві та реабілітаційного лікування для застрахованих осіб Фонд здійснює у штатному режимі.