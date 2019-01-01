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У Луцьку легковик врізався в автобус

У Луцьку легковик врізався в автобус
У Луцьку на вулиці Конякіна Ford Focus врізався в автобус.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Під час патрулювання поліцейські виявили ДТП без потерпілих за участю автобуса "Еталон" під керуванням водія, який рухався на головній дорозі без пасажирів у гараж, та Ford Focus, який, виїжджаючи із другорядної смуги, не надав першому перевагу в русі.

Унаслідок цього відбулось зіткнення. Водії вирішили оформити подію самостійно без допомоги поліції.

Фото - Волинь24.
У Луцьку легковик врізався в автобус

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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