У Луцьку легковик врізався в автобус

У Луцьку на вулиці Конякіна Ford Focus врізався в автобус.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Під час патрулювання поліцейські виявили ДТП без потерпілих за участю автобуса "Еталон" під керуванням водія, який рухався на головній дорозі без пасажирів у гараж, та Ford Focus, який, виїжджаючи із другорядної смуги, не надав першому перевагу в русі.Унаслідок цього відбулось зіткнення. Водії вирішили оформити подію самостійно без допомоги поліції.Фото - Волинь24.