У Луцьку легковик врізався в автобус
Сьогодні, 10:05
У Луцьку на вулиці Конякіна Ford Focus врізався в автобус.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час патрулювання поліцейські виявили ДТП без потерпілих за участю автобуса "Еталон" під керуванням водія, який рухався на головній дорозі без пасажирів у гараж, та Ford Focus, який, виїжджаючи із другорядної смуги, не надав першому перевагу в русі.
Унаслідок цього відбулось зіткнення. Водії вирішили оформити подію самостійно без допомоги поліції.
Фото - Волинь24.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час патрулювання поліцейські виявили ДТП без потерпілих за участю автобуса "Еталон" під керуванням водія, який рухався на головній дорозі без пасажирів у гараж, та Ford Focus, який, виїжджаючи із другорядної смуги, не надав першому перевагу в русі.
Унаслідок цього відбулось зіткнення. Водії вирішили оформити подію самостійно без допомоги поліції.
Фото - Волинь24.
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