«Посади дерево майбутнього»: у Ковелі висадили 60 саджанців з нагоди ювілею школи. ФОТО





"Колишній випускник школи Руслан Александрук, нині начальник станції Ковель, запропонував своїм однокласницям Ірині Самрук та Мирославі Яковець посадити в школі "Алею випускників". Друзі погодились", - пише член ради школи, колишня випускниця цієї школи Олена Грицюк на своїй сторінці у Facebook, повідомляє



Були закуплені 60 саджанців, символічно на 60-річний ювілей школи: дуб червонолистий, липа звичайна, акація "Золотий дощ".



Адміністрація закладу разом з випускниками, вчителями, школярами, озброївшись граблями, лопатами і лійками, приступили до посадки саджанців. До акції долучився також депутат Ковельської міської ради Вадим Клімук.



"Всі присутні отримали задоволення від участі в акції висаджування молодих дерев, адже їхня праця буде оцінена з роками. Пройде час, теперішні школярі виростуть, а разом з ними і саджанці перетворяться на красиві дерева. А в пам’яті залишаться приємні спогади про найкращі роки, які пройшли у рідній школі і згадка про висаджування дерев. Я думаю, це стане чудовою традицією не тільки для випускників минулих років, а й для школярів, які нині вчаться в школі", - переконана Олена Миколаївна.



Дерева, посаджені випускниками, приноситимуть радість багатьом поколінням, які відвідуватимуть цей освітній заклад. А можливо хтось з школярів у дорослому віці приведе сюди своїх дітей та показуватиме «Алею випускника», яку допомагав садити власноруч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 листопада у ЗЗСО N8 відбулась екологічна акція "Посади дерево майбутнього", в рамках якої на території школи висадили "Алею випускників"."Колишній випускник школи Руслан Александрук, нині начальник станції Ковель, запропонував своїм однокласницям Ірині Самрук та Мирославі Яковець посадити в школі "Алею випускників". Друзі погодились", - пише член ради школи, колишня випускниця цієї школи Олена Грицюк на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Ковельpost" Були закуплені 60 саджанців, символічно на 60-річний ювілей школи: дуб червонолистий, липа звичайна, акація "Золотий дощ".Адміністрація закладу разом з випускниками, вчителями, школярами, озброївшись граблями, лопатами і лійками, приступили до посадки саджанців. До акції долучився також депутат Ковельської міської ради"Всі присутні отримали задоволення від участі в акції висаджування молодих дерев, адже їхня праця буде оцінена з роками. Пройде час, теперішні школярі виростуть, а разом з ними і саджанці перетворяться на красиві дерева. А в пам’яті залишаться приємні спогади про найкращі роки, які пройшли у рідній школі і згадка про висаджування дерев. Я думаю, це стане чудовою традицією не тільки для випускників минулих років, а й для школярів, які нині вчаться в школі", - переконана Олена Миколаївна.Дерева, посаджені випускниками, приноситимуть радість багатьом поколінням, які відвідуватимуть цей освітній заклад. А можливо хтось з школярів у дорослому віці приведе сюди своїх дітей та показуватиме «Алею випускника», яку допомагав садити власноруч.

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