Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля

Левчуків з Баєва Луцького району відзначають смарагдове весілля. Уже 55 років Віра Кирилівна та Мефодій Федорович разом крокують по життю.



Вірі Кирилівні – 73, Мефодію Федоровичу – 83, незважаючи на свій поважний вік вони і досі тримають чимале господарство, хазяйнують на городі, а ще виховують внуків і правнуків, - про це йдеться на сайті



Донька «смарагдових ювілярів» Світлана Луцюк розповідає, що якихось особливих секретів міцного подружнього життя її батьки не знають:



«Для мене тяжко підібрати слова, які б змалювали їхній шлюб. Безхмарним сімейне життя батьків не назву, швидше навпаки. Думаю, що жили вони емоційно, голосно і цікаво. Можливо таке життя допомогло прожити разом до смарагдового весілля. Не розбіглися, не розійшлися, як сучасні молоді пари – разом радіють життю, тішаться внуками і правнучкою, разом переживають труднощі. А ще, мають безліч планів… Хай Бог посилає здоров’я і багато років життя батькам, хай все, що задумали, здійсниться».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжяз Баєва Луцького району відзначають смарагдове весілля. Уже 55 роківтаразом крокують по життю.Вірі Кирилівні – 73, Мефодію Федоровичу – 83, незважаючи на свій поважний вік вони і досі тримають чимале господарство, хазяйнують на городі, а ще виховують внуків і правнуків, - про це йдеться на сайті Боратинської сільради. Донька «смарагдових ювілярів»розповідає, що якихось особливих секретів міцного подружнього життя її батьки не знають:«Для мене тяжко підібрати слова, які б змалювали їхній шлюб. Безхмарним сімейне життя батьків не назву, швидше навпаки. Думаю, що жили вони емоційно, голосно і цікаво. Можливо таке життя допомогло прожити разом до смарагдового весілля. Не розбіглися, не розійшлися, як сучасні молоді пари – разом радіють життю, тішаться внуками і правнучкою, разом переживають труднощі. А ще, мають безліч планів… Хай Бог посилає здоров’я і багато років життя батькам, хай все, що задумали, здійсниться».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію