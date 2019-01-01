Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
Сьогодні, 16:14
Подружжя Левчуків з Баєва Луцького району відзначають смарагдове весілля. Уже 55 років Віра Кирилівна та Мефодій Федорович разом крокують по життю.
Вірі Кирилівні – 73, Мефодію Федоровичу – 83, незважаючи на свій поважний вік вони і досі тримають чимале господарство, хазяйнують на городі, а ще виховують внуків і правнуків, - про це йдеться на сайті Боратинської сільради.
Донька «смарагдових ювілярів» Світлана Луцюк розповідає, що якихось особливих секретів міцного подружнього життя її батьки не знають:
«Для мене тяжко підібрати слова, які б змалювали їхній шлюб. Безхмарним сімейне життя батьків не назву, швидше навпаки. Думаю, що жили вони емоційно, голосно і цікаво. Можливо таке життя допомогло прожити разом до смарагдового весілля. Не розбіглися, не розійшлися, як сучасні молоді пари – разом радіють життю, тішаться внуками і правнучкою, разом переживають труднощі. А ще, мають безліч планів… Хай Бог посилає здоров’я і багато років життя батькам, хай все, що задумали, здійсниться».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вірі Кирилівні – 73, Мефодію Федоровичу – 83, незважаючи на свій поважний вік вони і досі тримають чимале господарство, хазяйнують на городі, а ще виховують внуків і правнуків, - про це йдеться на сайті Боратинської сільради.
Донька «смарагдових ювілярів» Світлана Луцюк розповідає, що якихось особливих секретів міцного подружнього життя її батьки не знають:
«Для мене тяжко підібрати слова, які б змалювали їхній шлюб. Безхмарним сімейне життя батьків не назву, швидше навпаки. Думаю, що жили вони емоційно, голосно і цікаво. Можливо таке життя допомогло прожити разом до смарагдового весілля. Не розбіглися, не розійшлися, як сучасні молоді пари – разом радіють життю, тішаться внуками і правнучкою, разом переживають труднощі. А ще, мають безліч планів… Хай Бог посилає здоров’я і багато років життя батькам, хай все, що задумали, здійсниться».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
Сьогодні, 16:14
Водіїв попереджають про можливу ожеледицю на дорогах Волині
Сьогодні, 15:25