Які схеми використовують шахраї, аби обдурити волинян
21 листопад, 23:12
Шахраї продовжують вигадувати схеми та видурювати гроші у волинян.
Про схеми злодіїв пише пресслужба прокуратури області на сторінці у фейсбуці.
До потерпілих телефонують зловмисники, які називають себе працівниками банків. Щоб змінити пін-код, припинити "хакерські атаки", розблокувати банківську картку, шахраї просять назвати персональні дані та реквізити карток або виконати перелік дій у мобільних додатках, банкоматах чи терміналах самообслуговування.
Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Луцька, якій днями потелефонували нібито з банку з приводу необхідності "розблокування картку", позбулася 11 300 грн.
Лучанин, якому так само потелефонували псевдо-банкіри, втратив 20 тис грн.
Ще одній лучанці потелефонували нібито представники оператора зв’язку й попросили назвати три мобільні номери, на які жінка телефонувала. Вона назвала. Використавши цю інформацію, ошуканці отримали доступ до її номеру, до якого прив’язана банківська картка, й заволоділи 28 тис грн.
Щоб не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте ніяких дій на прохання "працівників банку", адже справжні працівники банківських установ навіть у вихідні чи святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі.
Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" чи "представник мобільного оператора" – зателефонуйте у банк чи до оператора та з'ясуйте ситуацію.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від шахрайських дій зловмисників.
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Про схеми злодіїв пише пресслужба прокуратури області на сторінці у фейсбуці.
До потерпілих телефонують зловмисники, які називають себе працівниками банків. Щоб змінити пін-код, припинити "хакерські атаки", розблокувати банківську картку, шахраї просять назвати персональні дані та реквізити карток або виконати перелік дій у мобільних додатках, банкоматах чи терміналах самообслуговування.
Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Луцька, якій днями потелефонували нібито з банку з приводу необхідності "розблокування картку", позбулася 11 300 грн.
Лучанин, якому так само потелефонували псевдо-банкіри, втратив 20 тис грн.
Ще одній лучанці потелефонували нібито представники оператора зв’язку й попросили назвати три мобільні номери, на які жінка телефонувала. Вона назвала. Використавши цю інформацію, ошуканці отримали доступ до її номеру, до якого прив’язана банківська картка, й заволоділи 28 тис грн.
Щоб не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте ніяких дій на прохання "працівників банку", адже справжні працівники банківських установ навіть у вихідні чи святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі.
Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" чи "представник мобільного оператора" – зателефонуйте у банк чи до оператора та з'ясуйте ситуацію.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від шахрайських дій зловмисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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