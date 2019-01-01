Які схеми використовують шахраї, аби обдурити волинян

Шахраї продовжують вигадувати схеми та видурювати гроші у волинян.Про схеми злодіїв пише пресслужба прокуратури області на сторінці у фейсбуці.До потерпілих телефонують зловмисники, які називають себе працівниками банків. Щоб змінити пін-код, припинити "хакерські атаки", розблокувати банківську картку, шахраї просять назвати персональні дані та реквізити карток або виконати перелік дій у мобільних додатках, банкоматах чи терміналах самообслуговування.Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Луцька, якій днями потелефонували нібито з банку з приводу необхідності "розблокування картку", позбулася 11 300 грн.Лучанин, якому так само потелефонували псевдо-банкіри, втратив 20 тис грн.Ще одній лучанці потелефонували нібито представники оператора зв’язку й попросили назвати три мобільні номери, на які жінка телефонувала. Вона назвала. Використавши цю інформацію, ошуканці отримали доступ до її номеру, до якого прив’язана банківська картка, й заволоділи 28 тис грн.Щоб не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте ніяких дій на прохання "працівників банку", адже справжні працівники банківських установ навіть у вихідні чи святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі.Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" чи "представник мобільного оператора" – зателефонуйте у банк чи до оператора та з'ясуйте ситуацію.Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від шахрайських дій зловмисників.