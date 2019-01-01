Очільника Держкіно досі не обрали





Юлія Сінкевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, яку доволі активно підтримувало кінематографічне середовище, після трьох етапів відбору залишилась єдиною кандидаткою. Тепер, після того як і вона не змогла пройти далі, відомство знову залишиться без очільника, - пише



«Конкурс на посаду голови Держкіно виявився фарсом, а ситуація в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, є знову драматичною та кризовою. Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь в подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої «співбесіди», за результатами якої реально компетентна Юлія Сінкевич вибула з цього конкурсу. Наступному голові Держкіно раджу подавати у відставку одразу після отримання пропозиції його очолити. Збережете час та нерви, принаймні», – написав на своїй сторінці у Facebook колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко, який залишив посаду 19 серпня 2019 року.



Від самого початку ситуація довкола голови Держкіно була напруженою. Нагадаємо, що після того, як Пилип Іллєнко пішов з посади за власним бажанням, уряд мав оголосити конкурс на це місце. Проте протягом тривалого часу цього зроблено не було. Навіть більше, 2 жовтня, стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити першого заступника голови Держкіно Сергія Неретіна та заступника голови Держкіно Сергія Недзельського. Після відставки Іллєнка Неретін виконував його обов'язки. Тимчасово відомство очолила Юлія Шевчук, яка раніше керувала його юридичним відділом. Прикметно, що про своє звільнення чиновники не були навіть попереджені.



Конкурс на посаду голови Держкіно Кабмін оголосив 4 жовтня. Згодом на сайті Національного агентства України з питань державної служби оприлюднили перелік з 13 кандидатів на посаду голови Державного агентства України з питань кіно. Але пізніше перелік з сайту зник.



За повідомленням видання «Детектор медіа» серед претендентів на посаду у списку, що пропав, був, зокрема, Олексій Кірющенко. Саме його прізвище називали у кінематографічних кулуарах серед найімовірніших претендентів на посаду ще до оголошення конкурсу. Такі чутки викликали негативну реакцію у кінематографічному середовищі, адже Кірющенко є не лише актором серіалів «Свати» та «Слуга народу», сценаристом та режисером «Слуги народу», режисером російського серіалу «Моя прекрасна няня», а й громадянином Росії. У 2015 році він отримав в Україні посвідку на проживання.



Проте у новому переліку, який був опублікований на сайті відомства залишилось лише вісім кандидатів. Кирющенка серед них не було. Як припустив «Детектор медіа», решта претендентів відсіялась після тестування на знання іноземної мови.



Після наступних турів, які містили тестування на знання українського законодавства та розв’язання ситуаційних завдань, серед кандидатів на посаду залишилась тільки Юлія Сінкевич. 16 листопада вона представила свою програму. 21 листопада відбулась співбесіда у Кабміні. За її підсумками з конкурсу вибула і вона.



Нагадаємо, що 36-річна Юлія Сінкевич не лише є генеральною продюсеркою ОМКФ, вона продюсує фільми, є співзасновницею Української кіноакадемії, членкинею Європейської кіноакадемії та Українського оскарівського комітету. Тобто її компетентність ніколи не ставилась під сумнів у кінематографічному середовищі.



Що буде робити далі Кабмін та хто ще міг би претендувати на посаду, не відомо.



«А Держкіно, тим часом, працює без голови, чи бодай одного з його заступників. Є тільки тимчасово виконуюча обов‘язків голови, і у разі звільнення, відрядження, хвороби чи відпустки якої, в агентстві навіть прокатку нікому буде підписати», – зазначив Пилип Іллєнко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер ввечері, 21 листопада, стало відомо, що остання кандидатка, яка пройшла у 4-й, останній, етап конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не змогла подолати співбесіду та вибула із конкурсу., генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, яку доволі активно підтримувало кінематографічне середовище, після трьох етапів відбору залишилась єдиною кандидаткою. Тепер, після того як і вона не змогла пройти далі, відомство знову залишиться без очільника, - пише Захід.нет. «Конкурс на посаду голови Держкіно виявився фарсом, а ситуація в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, є знову драматичною та кризовою. Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь в подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої «співбесіди», за результатами якої реально компетентна Юлія Сінкевич вибула з цього конкурсу. Наступному голові Держкіно раджу подавати у відставку одразу після отримання пропозиції його очолити. Збережете час та нерви, принаймні», – написав на своїй сторінці у Facebook колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко, який залишив посаду 19 серпня 2019 року.Від самого початку ситуація довкола голови Держкіно була напруженою. Нагадаємо, що після того, як Пилип Іллєнко пішов з посади за власним бажанням, уряд мав оголосити конкурс на це місце. Проте протягом тривалого часу цього зроблено не було. Навіть більше, 2 жовтня, стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити першого заступника голови Держкіно Сергія Неретіна та заступника голови Держкіно Сергія Недзельського. Після відставки Іллєнка Неретін виконував його обов'язки. Тимчасово відомство очолила Юлія Шевчук, яка раніше керувала його юридичним відділом. Прикметно, що про своє звільнення чиновники не були навіть попереджені.Конкурс на посаду голови Держкіно Кабмін оголосив 4 жовтня. Згодом на сайті Національного агентства України з питань державної служби оприлюднили перелік з 13 кандидатів на посаду голови Державного агентства України з питань кіно. Але пізніше перелік з сайту зник.За повідомленням видання «Детектор медіа» серед претендентів на посаду у списку, що пропав, був, зокрема, Олексій Кірющенко. Саме його прізвище називали у кінематографічних кулуарах серед найімовірніших претендентів на посаду ще до оголошення конкурсу. Такі чутки викликали негативну реакцію у кінематографічному середовищі, адже Кірющенко є не лише актором серіалів «Свати» та «Слуга народу», сценаристом та режисером «Слуги народу», режисером російського серіалу «Моя прекрасна няня», а й громадянином Росії. У 2015 році він отримав в Україні посвідку на проживання.Проте у новому переліку, який був опублікований на сайті відомства залишилось лише вісім кандидатів. Кирющенка серед них не було. Як припустив «Детектор медіа», решта претендентів відсіялась після тестування на знання іноземної мови.Після наступних турів, які містили тестування на знання українського законодавства та розв’язання ситуаційних завдань, серед кандидатів на посаду залишилась тільки Юлія Сінкевич. 16 листопада вона представила свою програму. 21 листопада відбулась співбесіда у Кабміні. За її підсумками з конкурсу вибула і вона.Нагадаємо, що 36-річна Юлія Сінкевич не лише є генеральною продюсеркою ОМКФ, вона продюсує фільми, є співзасновницею Української кіноакадемії, членкинею Європейської кіноакадемії та Українського оскарівського комітету. Тобто її компетентність ніколи не ставилась під сумнів у кінематографічному середовищі.Що буде робити далі Кабмін та хто ще міг би претендувати на посаду, не відомо.«А Держкіно, тим часом, працює без голови, чи бодай одного з його заступників. Є тільки тимчасово виконуюча обов‘язків голови, і у разі звільнення, відрядження, хвороби чи відпустки якої, в агентстві навіть прокатку нікому буде підписати», – зазначив Пилип Іллєнко.

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