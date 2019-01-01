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Затримали двох луцьких прикордонників, які збували амфетамін та канабіс

Затримали двох луцьких прикордонників, які збували амфетамін та канабіс
На Волині двох прикордонників Луцького загону викрили у вчиненні наркозлочинів.

За процесуального керівництва прокуратури Волинської області співробітниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, вчинені двома військовослужбовцями Луцького прикордонного загону, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Правоохоронці за оперативного супроводу працівників Управління Служби безпеки України в області задокументували неодноразові факти збуту прикордонниками амфетаміну та канабісу.

У ході 5 обшуків вилучили майже 30 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу й банківські картки.

Обом військовослужбовцям повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання прикордонникам запобіжного заходу.

Довідково: за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: прокуратура Волині, наркотики, луцькі прикордонники
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