Затримали двох луцьких прикордонників, які збували амфетамін та канабіс
Сьогодні, 12:28
На Волині двох прикордонників Луцького загону викрили у вчиненні наркозлочинів.
За процесуального керівництва прокуратури Волинської області співробітниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, вчинені двома військовослужбовцями Луцького прикордонного загону, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Правоохоронці за оперативного супроводу працівників Управління Служби безпеки України в області задокументували неодноразові факти збуту прикордонниками амфетаміну та канабісу.
У ході 5 обшуків вилучили майже 30 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу й банківські картки.
Обом військовослужбовцям повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.
Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання прикордонникам запобіжного заходу.
Довідково: за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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За процесуального керівництва прокуратури Волинської області співробітниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, вчинені двома військовослужбовцями Луцького прикордонного загону, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Правоохоронці за оперативного супроводу працівників Управління Служби безпеки України в області задокументували неодноразові факти збуту прикордонниками амфетаміну та канабісу.
У ході 5 обшуків вилучили майже 30 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу й банківські картки.
Обом військовослужбовцям повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.
Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання прикордонникам запобіжного заходу.
Довідково: за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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