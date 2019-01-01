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«У роздягальні «Волині» складалося враження, що хтось помер», - футболіст про різницю України і Європи

«У роздягальні «Волині» складалося враження, що хтось помер», - футболіст про різницю України і Європи
Захисник словацького клубу ДАК, чемпіон світу U-20 у складі збірної України та колишній гравець «Волині» Данило Безкоровайний порівняв Україну та Європу.

За словами Безкоровайного, в Європі зовсім інші підходи до роботи, - пише Футбол24.

Так, футболіст стверджує, що в Європі всі йдуть на роботу з усмішкою на обличчі.

"Тут немає такого, що працюєш без бажання. У цьому сенсі вони – більш професійні. Також відзначив би саме ставлення до процесу. У Словаччині перед грою в роздягальні грає музика, ми під неї танцюємо – у команді невимушена атмосфера. Для порівняння візьму Луцьк. У роздягальні Волині перед матчами була тиша, складалось враження, що хтось помер", - сказав Данило Безкоровайний.

Також колишній "волинянин" розповідає, що європейці приємно відгукуються про збірну України: "От якраз недавно хлопці запитували про збірну. Всі говорять лише гарні речі про команду та Андрія Шевченка. Воно й не дивно, оскільки Шевченко зробив боєздатний колектив. Окрім того, в тренера справді чудова команда помічників. Збірна демонструє класну гру, даючи при цьому результат. У Європі всі лише приємно дивуються".

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Теги: Данило Безкоровайний, Волинь, футбол
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