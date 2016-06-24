вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ігор Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування

Ігор Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування
Українські фехтувальники вдало розпочали олімпійський сезон на етапах Кубка світу. Наш шпажист Ігор Рейзлін виграв етапі в Берні, повідомляє Укрінформ.

Призер чемпіонату світу-2019 Ігор Рейзлін завоював «золото» на етапі Кубка світу в Берні. У фіналі він переміг росіянина Вадима Анохіна (11:10). Для Рейзліна це перша в кар’єрі перемога на етапі Кубка світу, - пише Укрінформ.

Інший український шпажист Роман Свічкар взяв «бронзу», поступившись у півфіналі Анохіну (8:15).

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані. На шляху до півфіналу українка перемогла іспанку Араселі Наварро і росіянку Софію Позднякову. Однак за крок до фіналу Харлан програла француженці Манон Брюне (14:15).

Переможницею етапу Кубка світу стала саме Брюне, яка обіграла у фіналі росіянку Ольгу Нікітіну (15:12).

Нагадаємо, влітку Харлан стала чотирикратною чемпіонкою світу з фехтування в індивідуальній шаблі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фехтування, харлан, рейзлін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські дорожники запевняють, що готові до зими
Сьогодні, 09:56
24 листопада: яке сьогодні свято та чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 09:09
Ігор Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування
Сьогодні, 08:36
У Нововолинську вшанували пам`ять жертв Голодомору
Сьогодні, 07:25
У Британії кішку посадили на сувору дієту
Сьогодні, 06:08
Схожі новини
Українські фехтувальниці здобули «бронзу» чемпіонату Європи Українські фехтувальниці здобули «бронзу» чемпіонату Європи
24 червень, 2016, 07:34
Як у Луцьку тренують фехтувальників на візках Як у Луцьку тренують фехтувальників на візках
16 травень, 2018, 08:31
Українська спортсменка виграла етап Кубка світу з фехтування на шаблях Українська спортсменка виграла етап Кубка світу з фехтування на шаблях
19 листопад, 2017, 14:50
Українки перемогли у фіналі етапу Кубка світу з фехтування Українки перемогли у фіналі етапу Кубка світу з фехтування
01 лютий, 2016, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зв'язали скотчем і побили: грабіжники в масках напали на сім'ю голови Підгайцівської ОТГ
23 листопад, 15:14
 1
Волинські дорожники запевняють, що готові до зими
Сьогодні, 09:56
 0
24 листопада: яке сьогодні свято та чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 09:09
 0
Ігор Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування
Сьогодні, 08:36
 0
У Нововолинську вшанували пам`ять жертв Голодомору
Сьогодні, 07:25
 0
Медіа
відео
1/8