Ігор Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування

Ігор Рейзлін виграв етапі в Берні, повідомляє Укрінформ.



Призер чемпіонату світу-2019 Ігор Рейзлін завоював «золото» на етапі Кубка світу в Берні. У фіналі він переміг росіянина Вадима Анохіна (11:10). Для Рейзліна це перша в кар’єрі перемога на етапі Кубка світу, - пише



Інший український шпажист Роман Свічкар взяв «бронзу», поступившись у півфіналі Анохіну (8:15).



Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані. На шляху до півфіналу українка перемогла іспанку Араселі Наварро і росіянку Софію Позднякову. Однак за крок до фіналу Харлан програла француженці Манон Брюне (14:15).



Переможницею етапу Кубка світу стала саме Брюне, яка обіграла у фіналі росіянку Ольгу Нікітіну (15:12).



Нагадаємо, влітку Харлан стала чотирикратною чемпіонкою світу з фехтування в індивідуальній шаблі.

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