«В Європі так можна»: у Луцьку чоловік пив в супермаркеті шампанське, не заплативши за нього. ВІДЕО 18+

У Луцьку чоловік відкоркував та пив шампанське в супермаркеті, запевняючи охорону, що це не порушення.Події відбувалися в одному із супермаркетів Луцька. Про це Facebook повідомила Інна Пафенюк.Вона опублікувала відео, на якому видно, що чоловік відкоркував пляшку шампанського та пив її просто в торговому залі. На зауваження охорони він відповідав, що так можна і у Європі це не порушення.Коли до "знавця європейських законів" викликали приватну охорону, він демонстративно продовжив попивати ігристий напій і пояснював, що в Норвегії, де він ніби то був, в супермаркеті можна безкоштовно їсти та пити. При цьому чоловік запевняв, що не заплатить ні копійки.Вгамували порушника тільки представники поліції, які вивели його із супермаркету.На відео - нецензурна лексика.