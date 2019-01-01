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«В Європі так можна»: у Луцьку чоловік пив в супермаркеті шампанське, не заплативши за нього. ВІДЕО 18+

«В Європі так можна»: у Луцьку чоловік пив в супермаркеті шампанське, не заплативши за нього. ВІДЕО 18+
У Луцьку чоловік відкоркував та пив шампанське в супермаркеті, запевняючи охорону, що це не порушення.

Події відбувалися в одному із супермаркетів Луцька. Про це Facebook повідомила Інна Пафенюк.

Вона опублікувала відео, на якому видно, що чоловік відкоркував пляшку шампанського та пив її просто в торговому залі. На зауваження охорони він відповідав, що так можна і у Європі це не порушення.

Коли до "знавця європейських законів" викликали приватну охорону, він демонстративно продовжив попивати ігристий напій і пояснював, що в Норвегії, де він ніби то був, в супермаркеті можна безкоштовно їсти та пити. При цьому чоловік запевняв, що не заплатить ні копійки.

Вгамували порушника тільки представники поліції, які вивели його із супермаркету.

На відео - нецензурна лексика.

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Теги: Луцьк, дебошир, супермаркет
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Коментарі 1
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Як стидно за наших людей, що охоронник жінка в супермаркеті ЕКО та прибувші на підмогу, видно так само охоронники, не знають що робити з негадяєм. Треба викликати поліцію та не дати алкашу втікти з магазину до прибуття поліції. Ось і все, потім написати рапорт чи дати пояснення поліції по даному факту.
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