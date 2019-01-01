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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 25 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 25 листопада
У понеділок хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.

Опадів не буде, - про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря вночі близько -1 градус, удень – +1. Вітер південно-східний - 3,6 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: Луцьк, погода
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