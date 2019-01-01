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У Луцьку до кінця року зупинять понад 30 ліфтів-«старожилів»

У Луцьку до кінця року зупинять понад 30 ліфтів-«старожилів»
У Луцьку до кінця року перестануть працювати понад 30 ліфтів, термін експлуатації яких завершився.

Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.

Заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що на сьогодні продовжують перевіряти ліфти. За його словами, до кінця 2019 року зупинять приблизно 33 ліфти.

Микола Осіюк відзначив, що із них зможуть у 2019 році відремонтувати приблизно 23 ліфти. Члени комісії вирішили рекомендувати виділити на ці потреби 700 тисяч гривень, які «знімуть» із будівництва фонтану на Театральному майдані.

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Теги: ліфти, Луцьк
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